AB, Çin menşeli elektrikli otomobillere gümrük vergilerini onayladı

Euronews'te yer alan habere göre Avrupa Komisyonu, Çin'de üretilen elektrikli araçlara uygulanan yüksek gümrük vergilerine son onayı vererek bir yıl önce başlayan çalışmaları resmen tamamlamış oldu.



Tarifeler beş yıl süreyle yürürlükte kalacak ve yönetmeliğin bloğun resmi gazetesinde yayınlanmasından sonraki günden itibaren uygulanacak. Gazetenin salı veya çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.



Bu arada Brüksel, tarifelerin yerini alabilecek asgari fiyatlar konusunda bir anlaşma sağlamak amacıyla Pekin ile müzakerelere devam edecek. Ancak Almanya tarafından savunulan bu çözüm son derece karmaşık ve uygulanması zor.



Komisyon'un ticaretten sorumlu başkan yardımcısı Valdis Dombrovskis, "Titiz bir soruşturmanın ardından bu orantılı ve hedefe yönelik tedbirleri kabul ederek, adil piyasa uygulamalarını ve Avrupa sanayisini savunuyoruz" dedi.



Bu ayın başlarında yapılan ve üye devletlerin tedbirler lehinde ya da aleyhinde gerekli çoğunluğu sağlayamadığı oylamanın sonuçsuz kalmasının ardından kararın yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Komisyon, çıkmazı aşmak ve mevcut yüzde 10'luk orana ek olarak gelen ve aşağıdaki gibi markaya göre değişen vergileri onaylamak için ticari yetkilerini kullandı:



Tesla: yüzde 7,8

BYD: yüzde 17

Geely: yüzde 18,8

SAIC: yüzde 35,3

Çin'de soruşturmada iş birliği yapan ancak bireysel olarak örneklenmeyen diğer elektrikli araç üreticileri: yüzde 20,7

Çin'de iş birliği yapmayan diğer elektrikli araç üreticileri: yüzde 35,3



Yürütme, Pekin'in yerel elektrikli araç sektörüne büyük ölçekte enjekte ettiğini iddia ettiği sübvansiyonların etkilerini dengelemek için ek tarifelerin gerekli olduğunu savunuyor. Komisyon, mali yardımların Çinli üreticilerin otomobillerini Avrupalı rakiplerine kıyasla yapay olarak daha düşük fiyatlarla satmalarına olanak sağladığını belirtiyor.



Sonuç olarak, Çinli firmaların Avrupa'daki elektrikli araç satışları olağanüstü bir hızla arttı: Komisyon'un tahminlerine göre, 2020'de yüzde 1,9 olan pazar payları 2024'ün ikinci çeyreğinde yüzde 14,1'e yükseldi.



Brüksel, güçlü adımlar atılmadığı takdirde AB'li otomobil üreticilerinin sürdürülemez kayıplar yaşayacağı ve net sıfır mobilitenin kârlı pazarının dışına itileceği, bunun da fabrikaların kapanmasına ve binlerce işçinin işten çıkarılmasına yol açacağı konusunda defalarca uyarıda bulundu.



Bloğun otomotiv endüstrisi yüksek enerji fiyatları, durgun tüketici talebi ve yoğun küresel rekabet nedeniyle zaten çalkantı içinde.



Salı günü adının açıklanmaması kaydıyla konuşan üst düzey bir AB yetkilisi, "Otomobil endüstrimizin elektrikli araçlara geçiş yapamaması ve bu nedenle yok olması yönünde açık ve yakın bir tehdit var" dedi.



Tarifelerin kabul edilmesine rağmen Brüksel'den yetkililer, Pekin ile gümrük vergileri konusunda Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla uyumlu bir çözüm bulmada kararlı olduklarını iddia ediyor.



Çin, Komisyon'un soruşturmasını başından beri "açıktan korumacı bir eylem" olarak nitelendirerek sübvansiyonların varlığını sürekli reddetti, bulguları "yapay olarak kurgulanmış ve abartılı" olarak nitelendirdi ve AB'nin süt ürünleri, konyak ve domuz eti endüstrilerine karşı misilleme önlemleri aldı.



Üst düzey AB yetkilisi, "Soruşturmada tespit ettiğimiz her bir olgu üzerinde anlaşmazlığa düştük. Bu büyük bir anlaşmazlıktı" dedi.



Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın Çin menşeli elektrikli araçlara yüzde 100 gümrük vergisi koymasıyla birlikte Avrupa, Pekin'in yüksek kaliteli ürünleri için hala mevcut olan birkaç zengin pazardan biri olmaya devam ediyor.