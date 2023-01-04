Samanyolu Haber /Sağlık / AB, Çin'e Covid-19 aşısı bağışlamayı teklif etti /04 Ocak 2023 09:00

AB, Çin'e Covid-19 aşısı bağışlamayı teklif etti

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Covid-19 vakalarının arttığı Çin'e aşı bağışlama dahil her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

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AB Komisyonu sözcülerinden Tim McPhie, AB Komisyonunun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides'in Çinli muhataplarıyla görüşerek destek mesajı verdiğini fakat henüz cevap alınmadığını belirtti.

Destek kapsamında Covid-19'a karşı geliştirilen aşıların da bulunduğunu kaydeden McPhie, AB'nin salgın döneminde edindiği tecrübeyi de aktarabileceğini dile getirdi.

AB yetkilileri, olası aşı desteği konusunda detay vermekten kaçınıyor. AB yönetimi, Çin'den Avrupa ülkelerine gelen yolculara test mecburiyeti getirilmesi gibi önlemler konusunda ise hala ortak bir tutum belirlemiş değil.

AB yetkililerinin aktardığına göre, ülkelerinin sağlık uzmanlarından oluşan bir heyet, bugün toplantı yaparak durumu değerlendirecek. Yarın da daha geniş kapsamlı bir toplantı yapılacak.


AB sözcülerinden McPhie, yarınki toplantının, "kriz yönetimi" içerikli olacağını sadece Çin'den gelen yolculara yönelik olası tedbirlerin ele alınmayacağını, genel olarak Covid-19 salgınına karşı son durumla ilgili değerlendirme yapılacağını belirtti.

Çin'de vakaların hızla artmasının ardından İtalya, İspanya, Fransa gibi bazı AB ülkeleri, Çin'den gelen yolculara negatif Covid-19 testi sunma mecburiyeti gibi önlemler almıştı. Bazı ülkeler ise her ülkenin kendi tedbirini alması yerine ortak tutum belirlenmesi gerektiğini savunuyor.
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