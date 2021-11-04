Samanyolu Haber /Dünya / AB COVID-19 ilacının acil durumlar için tavsiye etti /04 Kasım 2021 19:35

AB COVID-19 ilacının acil durumlar için tavsiye etti

Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, Amerikan ilaç firması Merck'in ürettiği "molnupiravir" adlı ilacın koronavirüs tedavisinde acil durumlarda kullanılmasını tavsiye ettiğini duyurdu.

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Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), salgınla mücadeleye ilişkin çalışmalarındaki son durum hakkında basın toplantısı düzenledi.

Ajansın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, Amerikan ilaç firması Merck'in ürettiği molnupiravirin virüsün vücutta yayılmasını azaltabileceği, hastaneye yatış ve ölüm oranlarında düşüş sağlayabileceği sonucuna varıldığını açıkladı.

ACİL DURUMLAR İÇİN TAVSİYE EDİLDİ

Cavaleri, EMA'nın AB ülkelerine bu tedaviyi pazarlama iznini beklemeden, acil kullanımlar için hazırlamalarını tavsiye ettiğini duyurdu.İngiltere, bugün söz konusu ilacın kullanımını onaylayan ilk ülke olmuştu.

EMA'nın Moderna firmasının "Spikevax" adlı aşısının üçüncü dozunun 18 yaşından büyüklerde kullanımını tavsiye ettiğini anımsan Cavaleri, söz konusu takviye dozunun delta varyantına karşı 18 kat daha fazla antikor ürettiğini gösterdiğini söyledi.

Cavaleri, birçok AB ülkesinin riskli kişilere yönelik takviye aşılamalara başladığını, bir sonraki adımda bunların nüfusun geneline yayılabileceğini belirtti.

Johnson and Johnson şirketinin ilaç kolu olan Janssen-Cilag International N.V. tarafından üretilen "COVID-19 Vaccine Janssen" aşısının 1. dozdan 6 ay sonra uygulanan takviye dozuyla ilgili veri beklediklerini belirten Cavaleri, "Comirnaty" adlı aşının 5-11 yaşındaki çocuklarda kullanımını konusundaki değerlendirmenin aralıkta sonuçlanacağını duyurdu.

Cavaleri, Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının 5-11 yaş grubuna da uygulanması için yapılan başvurunun değerlendirmesinin sürdüğünü vurguladı.

AVRUPA'DAKİ DURUM ENDİŞE VERİCİ

EMA'nın klinik çalışmalar ve üretimden sorumlu yetkisi Fergus Sweeney de "Avrupa'daki epidemiyolojik durum çok endişe verici. Kış öncesinde vakalar artıyor, hastaneye yatış ve ölüm oranları artıyor" diyerek aşılamanın önemini vurguladı.

EMA'nın kararları AB üyesi ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor. AB üyeleri aşılama uygulamalarında kendi kararlarını veriyor.
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