AB’de akıllı telefonlara tek tip şarj girişi uygulaması geliyor

Yeni düzenlemenin iPhone üreticisi Apple şirketini rakiplerinden çok daha fazla etkilemesi bekleniyor. Samsung ve Huawei de yeni düzenlemeden etkilenecek şirketler arasında. Apple, daha önce yasanın inovasyonu olumsuz etkileyeceği ve elektronik atıkları artıracağı uyarısında bulunmuştu. Yasayı hazırlayan AB Komisyonu, tek tip şarj kullanımıyla tüketicilerin 250 milyon euro tasarruf edeceği görüşünde.







Strazburg’da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirmeyi ve elektronik atıkları azaltmayı amaçlayan yasa tasarısı görüşüldü.





AP milletvekilleri, akıllı telefonlara tek tip şarj getirecek tasarıyı 602 ‘evet’, 13 ‘hayır’ oyla kabul etti. Yasaya göre, USB-C taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi olacak.





TEK ŞARJ CİHAZI ÇEŞİTLİ ELEKTRONİK CİHAZLARDA KULLANILACAK

2024 yılı sonuna kadar bütün yeni akıllı telefon, tablet, dijital kamera kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör, klavye gibi cihazlarda USB-C şarj girişi yer alacak. Böylece tek bir şarj cihazı çeşitli elektronik cihazlarda kullanılabilecek. Tüketiciler, her yeni cihazları için kablo ve şarj aleti satın almak zorunda olmayacak.







Mevcut kablo ve şarj aletleri çeşitli cihazlarda kullanılabilecek. Cihazların hızlı şarj sistemleri de uyumlu hale getirilecek.





DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYARLARDA DA AYNI UYGULAMA OLACAK

Düzenleme 2026 yılı ilkbaharında dizüstü bilgisayarları da kapsayacak biçimde genişleyecek. Söz konusu uygulamayla elektronik atıkların azaltılması hedefleniyor. Yasa, AB Konseyi tarafından resmen onaylandıktan sonra AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.





