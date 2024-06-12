AB de Çinli elektrikli araçlara ek vergi açıklayacak

Sübvansiyon karşıtı soruşturma nedeniyle AB'ye tepki gösteren Çin, işbirliği çağrısında bulundu ve AB ülkelerinde tek tek lobi faaliyetlerinde bulundu, ancak gümrük vergilerine tam olarak nasıl bir yanıt vereceğini açıklamadı.





Avrupa Komisyonu, otomobil üreticilerine, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara önümüzdeki aydan itibaren yüzde 25'e varan ek vergiler uygulayacağını bugün bildirecek.Financial Times'ta yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, AB'nin aşırı sübvansiyonlar nedeniyle gümrük vergilerinin açıklamasının beklendiği belirtildi.AB ve Çin Dışişleri Bakanlığı Reuters'ın sorularına yanıt vermedi.Bir aydan kısa bir süre önce ABD Çin üretimi elektrikli araçlarına yönelik vergileri dört katına çıkararak yüzde 100'e yükseltmişti.Brüksel'in BYD ve Geely gibi Çinli üreticiler ve Çin'den Avrupa'ya otomobil ihraç eden Tesla gibi batılı üreticilerden yapılan ithalat için ABD'ye kıyasla çok daha düşük oranda vergi belirlemesi bekleniyor.Bu adım, Avrupalı otomobil üreticileri Çinli rakiplerinin daha düşük maliyetli elektrikli araçları olumsuz etkilenirken atıldı.Türkiye de Çin'den ithal edilen binek araçlara ek vergi kararı almıştı.Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, mevcutta elektrikli otomobiller için uygulanan yüzde 40'lık vergi tüm yakıt tiplerindeki araçlar için de uygulanacak. Bu vergi, mevcut yüzde 10'luk gümrük vergisine ek olarak uygulanacak. Bu verginin üzerine ÖTV ve KDV eklenecek.Bununla birlikte düzenleme ile Çin menşeli araçlarda en düşük gümrük vergisi 7 bin dolar olarak belirlendi.3 Mart 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Çin'den ithal edilen elektrikli taşıtlar için yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulanmaya başlanmıştı.