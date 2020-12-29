AB’de Covid-19 aşılama süreci sancılı başladı

Aşırı soğukta saklanması gereken Pfizer’ın aşısıyla AB’de aşılama, başlangıçta sağlık çalışanları ve bakımevlerinde kalanlar öncelikli olacak şekilde hafta sonunda başladı.







Almanya’nın kuzeyindeki sahil kenti Stralsund’da bir bakımevinde sekiz çalışan Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği aşının tavsiye edilen dozunun beş katı fazla dozla aşılandı. Dört kişi hastaneye kaldırıldı.





Stralsund bölgesinin yöneticisi Stefan Kerth, yaptığı açıklamada, “Olaydan derin bir pişmanlık duyuyorum. Bireyleri etkileyen bu olay bireysel hatalardan kaynaklanıyor” dedi.





1000 DOZ AŞI İADE EDİLDİ





Almanya’nın güneyinde ise yetkililer aşıların piknik tarzı, aşıyı gereken soğuklukta tutamayacak soğutucu kutularında taşındığını fark ettikten sonra yaklaşık 1,000 doz aşıyı geri göndermek zorunda kaldılar.





Tüm bunlar olurken İtalya’da bazı politikacılar AB’nin en büyük ekonomisi ve BioNTech şirketinin merkezinin bulunduğu Almanya’nın adil olmayan oranda fazla aşı alıyor olabileceğine dair şikayette bulundu.





AB’ye yılbaşına kadar 12.5 milyon doz Pfizer aşısı teslim edilecek. Eylül sonuna kadar ise AB’ye 200 milyon doz aşının dağıtımı yapılmış olacak. Aşının bir kişiye üç haftalık aralarla iki doz yapılması gerekiyor.





TAKVİMLER DEĞİŞEBİLİR





Pfizer teslim takvimi ya da Avrupa Komisyonu’nun açıkladığı çizelgenin teslim takviminde bir gecikme yansıtıp yansıtmadığı sorusuna cevap vermedi. Sözcü, “Takvimler gerçekleştirmeyi umduğumuz (tarihleri) belirtmektedir, kapasite ya da imalata bağlı olarak değişiklik gösterebilir” dedi.





AB, ek 100 milyon doz aşının alınması için de Pfizer ve BioNTech ile görüşme yürütüyor.





SOĞUK MUHAFAZA





Düzenleyici kurumlar dağıtımı ve saklaması daha kolay olan Moderna ve AstraZeneca dahil olmak üzere diğer şirketlerin aşılarına onay verilmesini değerlendirirken, uygulamada yaşanan sıkıntılar nüfusun aşılanması aşamasındaki zorluklara dikkat çekiyor.





Pfizer aşısının ABD’de kitlesel aşılama çalışmalarında gözlenen yavaşlık ABD hükümetinin bu ay için hedeflediği 20 milyon doz aşı yapılması hedefinin ulaşılmasını güçleştiriyor. Hastaneler donmuş olarak gelen aşıyı hazırlamak, kliniklerde çalışacak eleman bulmak ve sosyal mesafeyi sağlamak gibi zorluklarla mücadele ediyorlar.





AB’de dağıtımı yapılan ilk koronavirüs aşısı olan Pfizer’ın aşısı kendine has zorluklara sahip. Aşının uzun süreli depolamada -70 derecede saklanması gerekiyor.





Aşı kullanılmadan birkaç gün önce buzların çözülmesi, ancak bu sırada sıcaklığı 2-8 derece aralığını aşmaması gerekiyor.





“ENDİŞELER VARDI”





Almanya’nın güneyinde yetkililer bazı aşıların soğutucularda yeterli soğuklukta tutulmadığını fark ettikten sonra bu aşıları kullanmayacaklarını açıkladılar.





Baverya eyaletine bağlı Lichtenfels’ın yöneticisi Christian Meissner, “Tüm süreç boyunca soğuk zincirinin korunup korunamayacağına dair endişeler vardı” dedi.





Meissner, Reuters TV’ye yaptığı açıklamada “BioNTech aşının muhtemelen iyi durumda olduğunu söyledi ancak ‘muhtemelen iyi’ demeleri bizim için yeterli değil” ifadelerini kullandı.





İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, İspanya’ya yeni parti Pfizer aşısının teslimatının sıcaklıkla ilgili bir sorun nedeniyle bir gün ertelendiğini ancak sorunun çözüldüğünü açıkladı.





ADİL DAĞITIM





AB, tek elden tedarik ettiği aşıları 27 üye ülkenin nufüslarına oranlayarak dağıtıyor. Bunun yanı sıra bazı ülkeler ek doz temin etmek için ayrı anlaşmalar yaptılar.





İtalya’da bazı politikacılar sembolik olan ilk aşılama aşamasında Almanya’nın adil olandan daha fazla doz alıyor olabileceğini belirttiler.





Almanya sağlık bakanlığından bir yetkili ise İtalyan gazeteci tarafından tedariğe dair sorulan soruya Berlin’in 30 milyon doz ek aşı için Pfizer ile ayrı bir anlaşması olduğu cevabını verdi.