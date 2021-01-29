AB’de korona tedbirleri sertleştiriliyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi devletler Avrupa'da korona pandemisinin yayılmasını engellemek amacıyla ortak seyahat kısıtlamaları konusunda anlaşmaya vardılar.







Bir AB Komisyonu sözcüsü Cuma günü yaptığı açıklamada, AB ülkelerinin AB Komisyonu'nun ilgili önerilerini kabul ettiklerini belirtti.





Buna göre enfeksiyon riski yüksek olan bölgelere ve bu bölgelerden başka yerlere seyahat etmek sadece "kesinlikle gerekli" olan durumlarda ve sıkı koşullar altında mümkün olacak.





AB Komisyonu'nun AB ülkeleri tarafından kabul edilen önerileri arasında yüksek riskli bölgelerden ayrılmak zorunda olanların seyahatlerinden önce PCR testi yaptırma koşulu da yer alıyor. Ancak PCR testi tek başına yeterli olmayacak. Riskli bölgelerden çıkış yapanlar, gittikleri yerlerde kendilerini karantinaya almak zorunda kalacaklar.





Tavsiyeler uyarınca üye devletler ayrıca sınır ötesi ve iç seyahat arasında ayırım yapmayacaklar, riskli bölgelerden yapılacak tüm seyahatlerde aynı kurallar geçerli olacak. Ancak iş ya da eğitim gereği sürekli ve sık sık ülke sınırları dışına girip çıkmak zorunda olanlar için ise istisnai kurallar geliştirilmesi önerildi.





Almanya'da daha sert tedbirler alınıyor

Bununla birlikte Almanya mutasyona uğramış koronavirüs varyantlarının yoğun olarak bulunduğu ülkelere yönelik seyahat yasakları planlarıyla AB'nin üzerinde mutabık olduğu önerilerinden çok daha katı kurallar üzerine yoğunlaşıyor.





İçişleri Bakanlığı bu bağlamda İngiltere, Güney Afrika, Brezilya'nın yanı sıra AB ülkeleri Portekiz ve İrlanda'yı da kapsayan seyahat yasakları uygulamayı tasarlıyor.





Ancak Brüksel, sınırların kapatılmasını, Birlik içindeki ticareti olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle desteklemiyor. Bu nedenle Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Alman vatandaşları ve nakliyat sektöründe çalışanlar için istisnalar olabileceğini bildirdi.





AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson Perşembe günü yaptığı açıklamada, seyahat kısıtlamalarının "Ekonomik toparlanmayı ve iyi işleyen bir sağlık sisteminin önemini engellememesi" gerektiğini söylemiş, insanların yakınlarıyla buluşma fırsatına sahip olması gerektiğini vurgulamıştı.





Ancak diplomatik çevrelere göre Almanya Brüksel tarafından önerilenden daha katı kurallar planlayan tek AB ülkesi değil. Bir AB diplomatı, Portekiz dönem başkanlığının AB Büyükelçilerinin bir münazara sırasında, "Tamamlayıcı ulusal önlemlerin mümkün olduğunu açıkça belirttiğini" dile getirdi.