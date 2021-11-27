AB’de Omicron varyantı alarmı, 7 ülkeye seyahat yasağı

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, sosyal medya hesabından, AB ülkelerinin Botsvana, Esvatini, Lesotho, Mozambik, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve’ye seyahatlere kısıtlama getirilmesi kararı aldıklarını açıkladı.



Mamer, hali hazırda söz konusu ülkelerden AB ülkelerine gelmekte olan yolculara test, karantina ve temas takibi yapılmasının önemine dikkat çekti. Avrupa Birliği, Güney Afrika’da tespit edilen yeni COVID-19 varyantının yayılmasına set çekmek için bu bölgeden hava seyahatlerinin durdurulmasını değerlendiriyor.



Euronews’te yer alana haberde, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, “İhtiyacımız olan son şey, daha fazla soruna neden olacak yeni bir varyant” derken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de “Üye ülkelerle yakın koordinasyon içinde, Güney Afrika’dan hava yolculuğunu durdurmak için acil durum önlemlerini hayata geçirmeyi önerdiğini” söyledi.



Güney Afrika’da, ülkenin en kalabalık eyaleti olan Gauteng’de çok sayıda mutasyona sahip yeni bir varyantın genç yaştaki insanlar arasında hızlı yayılması ciddi endişe oluşturuyor.