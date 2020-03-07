Samanyolu Haber /Gündem / AB’de yaşayan İngiliz vatandaşları için 3 milyon sterlin bütçe /07 Mart 2020 09:00

AB’de yaşayan İngiliz vatandaşları için 3 milyon sterlin bütçe

İngiliz hükümeti, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde yaşayan İngiliz vatandaşlarının desteklenmesi için 3 milyon sterlin seviyesinde bir bütçe ayırdığını duyurdu

SHABER3.COM

İNGİLİZ hükümetinden yapılan açıklamada, fonun, Avrupa’da İngiliz vatandaşlarına yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi ve Avrupa ülkelerinde yaşayan İngiliz vatandaşlarının oturum haklarını elde etmeleri için kullanılacağı belirtildi. Açıklamada, ileri yaşlardaki, engelli ve sağlık sorunları yaşayan İngiliz vatandaşlarının da özel olarak destekleneceği kaydedildi. Konuya ilişkin olarak değerlendirmede bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, “AB’den ayrıldığımız için AB üyesi ülkelerde yaşayanların oturum haklarını garanti altına alması gerekiyor” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB’de yaşayan İngiliz vatandaşları için 3 milyon... Sonraki Haber >>

Korona virüsten korunmak için buldukları ilginç yöntem

Korona virüsten korunmak için buldukları ilginç yöntem

Yunanistan ekipleri göçmenlere sert müdahale etti

Yunanistan ekipleri göçmenlere sert müdahale etti

Dikkatsiz sürücü metronun altında kaldı

Dikkatsiz sürücü metronun altında kaldı

Karantinadaki gemiye operasyon

Karantinadaki gemiye operasyon

Fırtınada binanın çatısı uçtu

Fırtınada binanın çatısı uçtu

Havai Fişek kamyonu devrilince

Havai Fişek kamyonu devrilince

Erdoğan: Esed ile görüşüldü, değil mi?

Erdoğan: Esed ile görüşüldü, değil mi?

Rusya'da utandıran görüntü: Putin tokalaşmaya yanına çağırdı

Rusya'da utandıran görüntü: Putin tokalaşmaya yanına çağırdı

Soylu'nun gücü muhabire yetti!

Soylu'nun gücü muhabire yetti!

Çamlı'dan Ali Babacan taklidi

Çamlı'dan Ali Babacan taklidi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:30:24