Samanyolu Haber /Dünya / AB’de yıllık enflasyon yüzde 0.3 olarak açıklandı /20 Ocak 2021 19:13

AB’de yıllık enflasyon yüzde 0.3 olarak açıklandı

Avrupa Birliği (AB) genelinde aralık sonu itibarıyla yıllık enflasyon, aylık bazda 0.2 puan artarken, yıllık bazda 1.3 puan düşüşle yüzde 0.3 olarak belirlendi.

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AB’nin istatistik ofisi Eurostat’ın verilerine göre, 19 ülkeyi kapsayan Euro bölgesinde ise yıllık enflasyon “yüzde -0.3” olarak hesaplandı.

Euro bölgesinde, yıllık enflasyona en büyük katkı yüzde 0.3 ile hizmetler sektöründen gelirken, gıda, alkol ve tütünün grubunun katkısı yüzde 0.25 oldu.

Buna karşılık, enerji dışı endüstriyel ürünler ve enerjinin katkıları ise sırasıyla “yüzde -0.14¨ ve yüzde -0.68” olarak belirlendi.

Yunanistan, Slovenya ve İrlanda’da yıllık enflasyon sırasıyla yüzde -2.4, yüzde -1.2 ve yüzde -1.0 olarak açıklanırken, en yüksek oranlar da Polonya’da yüzde 3.4, Macaristan’da yüzde 2.8 ve Çek Cumhuriyeti’nde yüzde 2.4 olarak belirlendi.

AB üyesi ülkelerde Aralık’ta aylık bazda enflasyon 10 ülkede arterken, sekiz ülkede değişmedi, dokuz ülkede ise düştü. 
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