Samanyolu Haber /Gündem / AB’deki orman yangınlarında bu yıl 750 bin hektar alan kül oldu /07 Eylül 2022 13:35

AB’deki orman yangınlarında bu yıl 750 bin hektar alan kül oldu

Bu yaz özellikle Fransa ve İber Yarımadası'nda yoğunlaşan yangınlar 15 yılın en yüksek karbon salımına yol açtı

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yıl başından bu yana çıkan yangınlarda yaklaşık 750 bin hektar alan küle döndü.
Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi’nin verilerine göre, 1 Ocak’tan 3 Eylül’e kadar AB ülkelerindeki yangınlarda 750 bin hektarlık alan yandı. 2006-2021 dönemindeki yıllık ortalama yanan alan miktarı 260 bin hektardı.

Sadece ağustos ayında yanan alan miktarı 508 bin hektarın üzerinde ölçüldü. Bu miktarın son 15 yıllık ortalaması 215 bin hektardı.

AB Copernicus Atmosfer İzleme Servisi (CAMS), Avrupa’da çıkan yangınların, kıtada yaz mevsiminde son 15 yılın en yüksek karbon salımına neden olduğunu bildirdi.

1 Haziran’dan 31 Ağustos’a kadar geçen sürede AB ülkeleriyle İngiltere’de çıkan yangınlar 6,4 megaton karbon oluşturdu. Özellikle Fransa ve İber Yarımadası’ndaki yangınların sebep olduğu bu karbon miktarı, 2007’den bu yana yaz mevsiminde ölçülen en yüksek seviye olarak kaydedildi. Yaz mevsiminde Fransa ve İspanya’daki karbon salımı ise son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

CAMS uzmanlarından Mark Parrington, yangınların iklim değişikliği nedeniyle bitki örtüsünün daha kolay yanar hale geldiği özellikle güneybatı Avrupa gibi bölgelerde meydana geldiğine dikkati çekti. 
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