Samanyolu Haber /Gündem / AB’den 30 gün kararı! Seyahatler durdurulacak /17 Mart 2020 08:27

AB’den 30 gün kararı! Seyahatler durdurulacak

Avrupa Birliği (AB) gerekli olmayan bütün seyahatlerin 30 günlüğüne durdurulmasını önerdi.

SHABER3.COM

Brüksel’deki Corona virüsü toplantıları devam ederken AB, gerekli olmayan bütün seyahatlerin 30 gün boyunca durdurulmasını teklif etti.

 AB Schengen bölgesi bütün ülkelere dışarıdan yapılacak seyahatleri engellemek istiyor.

Kararın zorunlu olmayan bütün seyahatler için geçerli olması bekleniyor. Kararın geçerli olması için 26 ülkenin onayı bekleniyor.

KISITLAMALAR SAĞLIK ÇALIŞANLARINI ETKİLEMEYECEK

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen teklifle ilgili şunları söyledi:

* Devlet ve hükümet başkanlarına bu geçici tedbirleri hayata geçirmeleri için Komisyonun önerisini sundum. Ne kadar az seyahat olursa virüsü o kadar kontrol altında tutabiliriz

* Uzun süreli oturma müsadesi olan kişiler, AB vatandaşlarının aile üyeleri, diplomatlar, doktor ve diğer sağlık çalışanları ile uzman araştırmacılar. Bununla birlikte AB’ye mal taşıyan ulaştıma sektöründeki kişiler de bu kısıtlamadan etkilenmeyecek.
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