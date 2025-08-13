AB’den acil Gazze çağrısı: 'Acılar hayal bile edilemeyecek boyutlara ulaştı'

Avrupa Birliği ve 24 ülke, Gazze Şeridi’nde giderek derinleşen insani krize karşı ortak bir bildiri yayımladı. Dünya kamuoyunun dikkatini Gazze’ye çekmeyi hedefleyen açıklamada, İsrail’in insani yardımlara uyguladığı kısıtlamaların acilen sona ermesi talep edildi.





“Acılar Hayal Bile Edilemeyecek Boyutlara Ulaştı”

Ortak açıklamada, Gazze’deki durumun vahameti şu sözlerle dile getirildi: “Gazze’de yaşanan insani acılar hayal bile edilemeyecek boyutlara ulaştı. Kıtlık gözlerimizin önünde yaşanıyor. Açlığın durdurulması ve tersine çevrilmesi için acilen harekete geçilmesi gerekmektedir. İnsani yardım alanı korunmalı ve yardım asla siyasileştirilmemelidir.”





Engelleri Kaldırma Çağrısı Yapıldı

Açıklamaya imza atanlar arasında Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, Yunanistan, Japonya, İspanya, İsveç ve İngiltere gibi ülkelerin dışişleri bakanları yer aldı.





Bildiride, İsrail’e insani yardımlara uyguladığı engelleri kaldırması çağrısı yapıldı. Yeni kısıtlayıcı kayıt gereklilikleri nedeniyle uluslararası STK’ların bölgeyi terk etmek zorunda kalabileceği uyarısı yapılarak, “Bu da insani durumu daha da kötüleştirecektir. İsrail hükümetini tüm uluslararası STK yardım sevkiyatlarına izin vermeye ve temel insani yardım aktörlerinin faaliyet göstermesinin önündeki engelleri kaldırmaya çağırıyoruz” denildi.





Sivillerin Korunması İstendi

Sivillerin, insani yardım görevlilerinin ve sağlık çalışanlarının korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, “Dağıtım bölgelerinde ölümcül güç kullanılmamalı” ifadesine yer verildi.