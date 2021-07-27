Samanyolu Haber /Dünya / AB’den aşı hedefi /27 Temmuz 2021 19:37

AB’den aşı hedefi

Avrupa Komisyonu, 18 yaş üstü ilk doz aşısını olanların oranı göz önüne alındığında AB'nin yaz sonuna kadar yetişkin nüfusun en az yüzde 70'ini iki doz aşılama hedefini tutturmaya doğru ilerlediğini açıkladı.

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Avrupa Komisyonu sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides AB bloğunda yetişkinlerin en az yüzde 70’inin bir doz aşı olduğunu ve yüzde 57’sinin tamamen aşılandığını ifade etti. Kyriakides, tahmini hesaplamaların AB’nin yüzde 70 hedefine yazın sonunda ulaşacağını gösterdiğini belirtti.

AB’nin aşı programı İngiltere ve ABD’ye kıyasla teslimatlarda yaşanan gecikmeler gibi nedenlerden dolayı başlarda yavaş ilerliyordu. AB, özellikle AstraZeneca’dan siparişlerin gecikmesinin ardından şirkete karşı yasal süreç başlatmıştı.

‘ÇABALARI SÜRDÜRMEMİZ GEREK’

Ancak ikinci çeyrekten itibaren özellikle Pfizer-BioNTech öncülüğünde AB’ye aşı tedariği sert bir şekilde hızlandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen AB’nin aşılamada artık dünya liderleri arasında olduğunu ifade etti.

Leyen, “Aşılamanın hızlanması başarıyla gerçekleşti ancak bu çabaları sürdürmemiz gerek. Delta varyantı çok tehlikeli. Bu nedenle imkanı olan herkesi aşı olmaya çağırıyorum, kendi sağlıklarını ve diğerlerini korumaları için” dedi.
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