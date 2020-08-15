AB’den Belarus’a yaptırım kararı

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülke dışişleri bakanlarının cuma günü, video konferans yöntemi ile gerçekleştirdiği toplantıda, Belarus'a yönelik yeni yaptırımların devreye sokulması kararlaştırıldı. Bakanlar, bu bağlamda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya karşı yapılan protesto gösterilerini şiddet kullanarak bastıran kişi ve kurumların isimlerinin olduğu bir yaptırım listesi hazırlanması konusunda da anlaşma sağladı.





Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin de ele alındığı toplantı sonrasında Twitter hesabından açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Belarus seçim sonuçlarını tanımadığını ve şiddete ve seçimlerde hile yapanlara karşı yaptırım uygulama sürecinin başladığını belirtti.





27 AB dışişleri bakanını özel gündemle bir araya getiren toplantı, Belarus'ta geçen pazar günü yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerini Lukaşenko'nun şaibeli bir şekilde yeniden kazanmasının ardından yaşanan protesto gösterileri ve Belarus güvenlik güçlerinin bu gösterilere sert müdahalesinden sonra gündeme gelmişti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de toplantıdan önce yaptığı açıklamada, Belarus'taki insan hakları ihlallerine yaptırımlarla cevap verilmesi gerektiğini dile getirmişti.





Alman hükümeti de, AB düzeyinde Belarus'a yaptırım uygulanması fikrini desteklemiş ve "barış içinde gösteri yapan insanlara karşı uygulanan acımasız şiddeti" kınamıştı.



