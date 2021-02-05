Samanyolu Haber /Dünya / AB’den Biden’a Küba çağrısı /05 Şubat 2021 19:58

AB’den Biden’a Küba çağrısı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD Başkanı Joe Biden'a Küba için çağrı yaptı. Borrell, Küba'nın terör listesinden çıkarılmasını istedi.

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD’de Başkan Joe Biden yönetiminin Küba’yı terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarması gerektiğini söyledi.

Moskova ziyareti sırasında konuşan Borrell, “Trump’ın görevi başındaki son saatlerinde Küba’yı terörü destekleyen ülkeler listesine eklemesi kararından memnun değiliz. Bundan ciddi anlamda rahatsızlık duyuyoruz ve yeni yönetimin durumu eski haline çevireceğini umuyoruz” dedi.

Borrell ABD’nin Küba’yı listeye eklemesinin Kübalılar için ciddi sorunlara yol açacağını ekledi.
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