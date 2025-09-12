AB’den endişelendiren açıklama: 'Savaş en az iki yıl daha sürer!'

Samanyoluhaber.com - Moskova





Savaşın çıkmaza girdiğini söyleyen Kallas, Rusya'nın daha atak davrandığını vurguladı. Rusya'nın bu cesaretinin, Polonya'ya yönelik saldırı iddiaları gibi olaylarla kendini gösterdiğini ifade etti.





Kallas, Rusya'nın son dönemdeki eylemlerinin, Ukrayna'daki savaşın uzamasının yanı sıra, Batı'ya karşı daha saldırgan bir tutum sergilediğini gösterdiğini belirtti.





Ukrayna’ya yardımlar artmalı, Avrupa’nın güvenliği tehdit altında





Rusya'nın Polonya'ya yönelik iddia edilen saldırıları, bu cesaretin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Kallas, Rusya'nın askeri ve siyasi stratejilerini daha agresif bir şekilde uyguladığını ve bunun Avrupa'nın güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.





Kaja Kallas'ın açıklamaları, Ukrayna'daki savaşın uzun soluklu olacağını ve Rusya'nın saldırgan politikalarının devam edeceğini gösteriyor. Bu durum, Avrupa'nın güvenlik politikalarını yeniden gözden geçirmesini gerektiriyor.





AB, Ukrayna'ya olan desteğini sürdürürken, Rusya'nın bölgedeki etkisini sınırlamak için yeni stratejiler geliştirmeye devam ediyor. Kallas'ın uyarıları, Avrupa'nın savunma kabiliyetlerini güçlendirmesi ve Ukrayna'ya sağlanan yardımın artırılması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.