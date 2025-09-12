Samanyolu Haber /Dünya / AB’den endişelendiren açıklama: 'Savaş en az iki yıl daha sürer!' /12 Eylül 2025 13:23

AB’den endişelendiren açıklama: 'Savaş en az iki yıl daha sürer!'

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'daki savaşın en az iki yıl daha devam edebileceği yönünde açıklamalar yaptı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Savaşın çıkmaza girdiğini söyleyen Kallas, Rusya'nın daha atak davrandığını vurguladı. Rusya'nın bu cesaretinin, Polonya'ya yönelik saldırı iddiaları gibi olaylarla kendini gösterdiğini ifade etti.

Kallas, Rusya'nın son dönemdeki eylemlerinin, Ukrayna'daki savaşın uzamasının yanı sıra, Batı'ya karşı daha saldırgan bir tutum sergilediğini gösterdiğini belirtti.

Ukrayna’ya yardımlar artmalı, Avrupa’nın güvenliği tehdit altında

Rusya'nın Polonya'ya yönelik iddia edilen saldırıları, bu cesaretin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Kallas, Rusya'nın askeri ve siyasi stratejilerini daha agresif bir şekilde uyguladığını ve bunun Avrupa'nın güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

Kaja Kallas'ın açıklamaları, Ukrayna'daki savaşın uzun soluklu olacağını ve Rusya'nın saldırgan politikalarının devam edeceğini gösteriyor. Bu durum, Avrupa'nın güvenlik politikalarını yeniden gözden geçirmesini gerektiriyor.

AB, Ukrayna'ya olan desteğini sürdürürken, Rusya'nın bölgedeki etkisini sınırlamak için yeni stratejiler geliştirmeye devam ediyor. Kallas'ın uyarıları, Avrupa'nın savunma kabiliyetlerini güçlendirmesi ve Ukrayna'ya sağlanan yardımın artırılması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB’den endişelendiren açıklama: 'Savaş en az iki yıl... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:35:14