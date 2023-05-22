Samanyolu Haber /Teknoloji / AB’den Facebook'un şirketi Meta’ya rekor ceza /22 Mayıs 2023 14:17

AB’den Facebook'un şirketi Meta’ya rekor ceza

Meta, AB tarafından 1,2 milyar Euro para cezasına çarptırıldı. Bu miktar Avrupa'da bir teknoloji şirketine veri ihlali nedeniyle verilen en büyük ceza oldu. AB ayrıca kullanıcı verilerinin ABD'ye transferini askıya alma emri verdi.

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Avrupa Birliği’nin (AB) düzenleyici kurumu, Facebook’un sahibi Meta’ya kullanıcıların bilgilerini ABD’ye göndererek gizlilik ve kişisel verilerin korunması konusundaki kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Meta’ya 1,2 milyar dolarlık ceza verdi.

Ayrıca düzenleyici kuruluş, Meta’nın kullanıcı verilerinin ABD’ye transferini durdurma emri verdi.

REKOR CEZA
1,2 milyar dolarlık ceza, daha önce Amazon’a verilen 746 milyon Euro’luk AB mahremiyet cezasını gölgede bıraktı. Para cezasının yanında Meta’ya “gelecekte ABD’ye kişisel veri aktarımını askıya alması” için beş ay verildi.

Daha önce 2020 yılında AB’nin üst mahkemesi, transatlantik veri akışlarını düzenleyen bir AB-ABD anlaşmasını, vatandaşların verilerinin ABD sunucularına ulaştıktan sonra güvenli olmayacağı korkusuyla iptal etmişti.

META İTİRAZ EDECEK
Bugün verilen rekor para cezası ise 630 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Meta’nın, reklam gelirlerinin düşüşüyle mücadele ettiği ve işten çıkarmalara başladığı bir yavaşlama döneminde geldi. Şirketin karara itiraz etmesi bekleniyor.

Meta’nın küresel ilişkiler başkanı Nick Clegg, konu ile ilgili değerlendirmesinde, “Biz Avrupa’da hizmet sağlamak isteyen diğer binlerce şirketle aynı yasal mekanizmayı kullanıyoruz ama burada hedef alınmış olmaktan dolayı hayal kırıklığına uğradım” dedi.
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