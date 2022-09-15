Samanyolu Haber /Gündem / AB’den göçmenleri Türkiye’ye geri iten Yunanistan’a tepki /15 Eylül 2022 15:11

AB’den göçmenleri Türkiye’ye geri iten Yunanistan’a tepki

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki geri itme faaliyeti nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği trajedinin soruşturulması gerektiğini bildiren AB Komisyonu, "Türkiye'nin bildirdiği bu olayda olduğu gibi bu tür trajedilerin önlenmesi için tüm tedbirlerin alınmasının önemini hatırlatıyoruz" dedi.

Göçmenlerin Yunanistan tarafından geri itilişini paylaştılar

Avrupa Birliği (AB), Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki geri itme faaliyeti nedeniyle 5’i çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği trajedinin soruşturulması gerektiğini bildirdi.

AB Komisyonu sözcülüğü, Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen çok sayıda düzensiz göçmenden 2’si bebek, 3’ü çocuk ve biri kadın 6 göçmenin yaşamını yitirmesiyle ilgili AA muhabirinin sorusunu cevapladı. Can kayıpları nedeniyle üzüntü duyduklarını ifade eden AB sözcülüğü, “Türkiye’nin bildirdiği bu olayda olduğu gibi bu tür trajedilerin önlenmesi için tüm tedbirlerin alınmasının önemini hatırlatıyoruz” ifadesini kullandı.

AB sözcülüğü, şunları kaydetti:

“AB Komisyonu, defalarca üye ülkelere ve arama kurtarma operasyonlarına katılan tüm uluslararası aktörlere hızlı ve koordinasyon içinde hareket etmeleri ve denizde yardım isteyenlerin güvenliğinin mümkün olan en kısa sürede sağlanmasıyla ilgili yasalara uymaları çağrısında bulunmuştur. AB Komisyonu, ulusal makamların gerçekleri ortaya çıkarmak ve yanlışların takibini yapmak amacıyla her türlü suçlamayı soruşturmasını beklemektedir.”

BM DE TEPKİ GÖSTERDİ

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de (BMMYK) Yunanistan güvenlik güçlerinin kara sularından geri ittiği düzensiz göçmenlerden 6’sının hayatını kaybetmesine tepki göstermişti.

BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, AA muhabirinin sorusuna verdiği yanıtta, “Bu can kayıpları kabul edilemez. Akdeniz’de yetkili makamların inisiyatifiyle zamanlı ve etkili arama kurtarma çalışmalarının acilen yeniden başlatılması gerektiğini tekrarlıyoruz” ifadesini kullanmıştı.

2022’nin başından bu yana Akdeniz ve Kuzeybatı Afrika rotaları üzerinden Avrupa’ya ulaşmaya çalışan 1300’den fazla göçmenin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Mantoo, “Denizde arama ve kurtarma çalışmaları, can kayıplarını önlemek için kritik öneme sahip olmakla birlikte uluslararası bir sorumluluktur” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 73 düzensiz göçmen kurtarılmış, 2’si bebek, 3’ü çocuk ve biri kadın olmak üzere 6 göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

YUNANİSTAN’A TEPKİ

Yunanistan’ın Ege Denizi’nde göçmenleri Türk kara sularına geri itmesi ve bazı olaylarda yaşanan can kayıpları uluslararası basında da çokça konu edildi ve tepki gördü. Le Monde, Lighthouse Reports, Der Spiegel, ARD, The Guardian gibi kuruluşların çalışmalarında, geri itmeler kanıtlarıyla ortaya koyulmuştu.

AB’nin sınır koruma ajansı Frontex’in de geri itmelerde Yunanistan ile kasıtlı ve sistematik olarak iş birliği yaptığı belirtilmişti. Geri itmelerde rolü bulunduğu gerekçesiyle eleştirilen Frontex’in Direktörü Fabrice Leggeri görevinden istifa etmişti.

Yunanistan makamları, geri itmelerle ilgili uluslararası insan hakları örgütleri, uluslararası basın, siyasetçiler ve birçok kurumun iddialarını bugüne kadar hep reddetti.
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