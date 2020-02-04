AB’den iki Türkiye vatandaşına yaptırım kararı

sol.org.tr'de yer alan habere göre Avrupa Birliği (AB), Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetlerinden sorumlu tuttuğu iki Türkiye vatandaşına yaptırım kararı aldı.





Bloomberg’ün haberine göre, AB diplomatları bugün Brüksel’de yapılan toplantıda iki Türkiye vatandaşına yaptırım kararını onayladı.





Konuya yakın AB yetkililerine dayandırılan haberde söz konusu kişilerin kimliklerine dair bir bilgi verilmedi.





Habere göre yaptırım kapsamına alınacak iki Türkiye vatandaşına seyahat yasağı uygulanacak ve varlıkları dondurulacak.