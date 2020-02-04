Samanyolu Haber /Gündem / AB’den iki Türkiye vatandaşına yaptırım kararı /04 Şubat 2020 21:41

AB’den iki Türkiye vatandaşına yaptırım kararı

Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri nedeniyle iki Türkiye vatandaşına yaptırım uygulama kararı aldığı bildirildi.

SHABER3.COM

sol.org.tr'de yer alan habere göre  Avrupa Birliği (AB), Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetlerinden sorumlu tuttuğu iki Türkiye vatandaşına yaptırım kararı aldı.

Bloomberg’ün haberine göre, AB diplomatları bugün Brüksel’de yapılan toplantıda iki Türkiye vatandaşına yaptırım kararını onayladı.

Konuya yakın AB yetkililerine dayandırılan haberde söz konusu kişilerin kimliklerine dair bir bilgi verilmedi. 

Habere göre yaptırım kapsamına alınacak iki Türkiye vatandaşına seyahat yasağı uygulanacak ve varlıkları dondurulacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB’den iki Türkiye vatandaşına yaptırım kararı Sonraki Haber >>

Perinçek Erdoğan'ı açıkça tehdit etti

Perinçek Erdoğan'ı açıkça tehdit etti

'Korku iklimine teslim olmamalı, psikolojimizi diri tutmalıyız'

'Korku iklimine teslim olmamalı, psikolojimizi diri tutmalıyız'

Kapkaç yapmak isterken arabanın altında kaldılar

Kapkaç yapmak isterken arabanın altında kaldılar

Endonezya'da korona alarmı! Uçaktan inenler şaşkına uğradı

Endonezya'da korona alarmı! Uçaktan inenler şaşkına uğradı

İki günde hastane inşa edildiği iddiası doğru mu?

İki günde hastane inşa edildiği iddiası doğru mu?

Perinçek neden güldü? 'Şehit vereceğiz, olur mu şehit vermeden'

Perinçek neden güldü? 'Şehit vereceğiz, olur mu şehit vermeden'

Google Haritalar'ı el arabası ile şaşırttı!

Google Haritalar'ı el arabası ile şaşırttı!

Rus basını Erdoğan'ın selamıyla kaynıyor

Rus basını Erdoğan'ın selamıyla kaynıyor

'Damat ne oluyor, A Spor dışarı' sesleri

'Damat ne oluyor, A Spor dışarı' sesleri

Show TV'den pes dedirten sansür: 42 yıl önceki filmde bakın nereyi kestiler

Show TV'den pes dedirten sansür: 42 yıl önceki filmde bakın nereyi kestiler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:01:24