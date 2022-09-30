Samanyolu Haber /Dünya / AB’den Putin’in ilhak kararına ilk tepki: Asla tanımıyoruz, tanımayacağız /30 Eylül 2022 17:10

AB’den Putin’in ilhak kararına ilk tepki: Asla tanımıyoruz, tanımayacağız

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'yı resmen ilhak ettiğini açıklamasının ardından AB ülkelerinden ilk tepki geldi.

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Rusya Ukrayna Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya’yı resmen ilhak etti. Moskova’da düzenlenen törende konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dört ülkenin Rusya’ya katıldığını duyurdu.

AB ülkelerinin liderleri ortak açıklama yaparak Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki bölgeleri ilhakının yasa dışı olduğunu ve ilhakı asla tanımayacaklarını bildirdi. AB tarafından yapılan açıklamada, “Moskova üzerindeki baskıyı artırmak için yaptırımlarını sıkılaştıracağı” vurgulandı.

27 AB üye devletini bir araya getiren Avrupa Konseyi, tüm üyeler adına yaptığı açıklamada, Rusya’nın kasıtlı olarak uluslararası düzeni baltalamasının küresel güvenliği riske attığını belirtti.

VON DER LEYEN DE AÇIKLAMA YAYINLADI
Açıklamada, “Rusya’nın Ukrayna’nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daha fazla ihlal etmesine bahane olarak tasarladığı yasa dışı ‘referanda’yı ve bunların sahte ve yasadışı sonuçlarını asla tanımıyoruz ve tanımayacağız” denildi.

Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen de konuyla ilgili yaptığı açıklamada dört bölgenin ilhakını tanımadıklarını belirtirken, “Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporijya halen Ukrayna’nın topraklarıdır. Putin tarafından ilan edilen yasadışı ilhak hiçbir şeyi değiştirmeyecek” dedi.
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