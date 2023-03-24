AB’den Rusya’ya 11. yaptırım paketi: Yaptırımlar delinemeyecek

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 11’inci paketin yaptırımların delinmesi veya çevresinden dolaşılmasını önleyecek yeni unsurlar içereceğini söyledi.

Von der Leyen 11'inci paketin ne zaman görüşüleceği konusunda bilgi vermedi.

Yaptırımların delinmesi ve mevcut yaptırımlardaki boşlukların giderek ciddileşen bir durum halini aldığına dikkati çekerek Rusya’ya karşı en son kabul edilen 10’uncu pakette mevcut yaptırımların uygulanmasını güçlendiren, boşlukları gideren ve delinmesini önleyen çeşitli unsurlar yer aldığını, benzer şekilde yeni hazırlanan 11’inci paketin bu alanları kapsayacağını söyledi.





AB yaptırım temsilcisi atadı





'AB, yaptırımlar konusunda bir temsilci atadı ve bu kişi yaptırımların ihlal edildiğinin gözlemlendiği ülkelerle görüşüyor’ diyen Von der Leyen, yaptırımların ihlalinin önlenmesi konusunda uyum sağlamak ve bilgi paylaşmak için G7 ülkeleri ile de yoğun biçimde çalıştıklarını belirtti.





AB ve ABD’nin yaptırımları sıkılaştırma politikaları kapsamında Türkiye ve BAE’ye baskı yaptığı bu baskıların sonucu Rusya’ya Türkiye üzerinden transit giden malların teslimatında sorunlar yaşandığı basına yansımıştı.





Yeni yaptırım paketiyle Rusya açısından bu durumun daha da ciddi sorunlara yol açması bekleniyor.