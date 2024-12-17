Samanyolu Haber /Dünya / AB’den Rusya’ya 15. yaptırım paketine onay /17 Aralık 2024 13:33

AB’den Rusya’ya 15. yaptırım paketine onay

AB, Rusya’ya karşı 15. yaptırım paketini onayladı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Avrupa Birliği (AB), Rusya’ya yönelik yaptırımlarını genişleterek 15. yaptırım paketini resmen onayladı. Yeni pakette listeye toplamda 54 kişi ve 30 kuruluş eklendi. 

Yeni yaptırımlar, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonuna devam etmesi nedeniyle uygulanıyor.

Yeni yaptırımlar kapsamında, Rusya’nın çeşitli sektörlerinden önemli isimler ve şirketler hedef alındı: Gazprom-Media holdingi başkan yardımcısı; Valday Tartışma Kulübü program direktörü; ve PİK inşaat şirketinin yönetim başkanı gibi kişiler dahil edildi. Rusya’nın önde gelen inşaat firmalarından biri.

Ek olarak, Moldova ve Kuzey Kore bağlantılı çalışan enerji, lojistik ve savunma sektörlerindeki isimler ve şirketler de yaptırım listesine dahil edildi.

AB’nin yaptırımlarına rağmen, Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó, bazı kişi ve kuruluşların yaptırım listesinden çıkarılmasını sağladıklarını açıkladı.

AB’nin yeni yaptırım paketi, Rusya’ya yönelik baskıyı artırırken, enerji, inşaat ve ulaştırma sektörlerine yönelik yaptırımların kapsamını genişletiyor. Bununla birlikte, Macaristan gibi ülkelerin bazı yaptırımlara itiraz ederek değişiklik yaptırabilmesi, AB içinde Rusya politikasına dair farklılıkların sürdüğünü gösteriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB’den Rusya’ya 15. yaptırım paketine onay Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:52:26