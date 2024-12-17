AB’den Rusya’ya 15. yaptırım paketine onay

Samanyoluhaber.com - Moskova





Avrupa Birliği (AB), Rusya’ya yönelik yaptırımlarını genişleterek 15. yaptırım paketini resmen onayladı. Yeni pakette listeye toplamda 54 kişi ve 30 kuruluş eklendi.





Yeni yaptırımlar, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonuna devam etmesi nedeniyle uygulanıyor.





Yeni yaptırımlar kapsamında, Rusya’nın çeşitli sektörlerinden önemli isimler ve şirketler hedef alındı: Gazprom-Media holdingi başkan yardımcısı; Valday Tartışma Kulübü program direktörü; ve PİK inşaat şirketinin yönetim başkanı gibi kişiler dahil edildi. Rusya’nın önde gelen inşaat firmalarından biri.





Ek olarak, Moldova ve Kuzey Kore bağlantılı çalışan enerji, lojistik ve savunma sektörlerindeki isimler ve şirketler de yaptırım listesine dahil edildi.





AB’nin yaptırımlarına rağmen, Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó, bazı kişi ve kuruluşların yaptırım listesinden çıkarılmasını sağladıklarını açıkladı.





AB’nin yeni yaptırım paketi, Rusya’ya yönelik baskıyı artırırken, enerji, inşaat ve ulaştırma sektörlerine yönelik yaptırımların kapsamını genişletiyor. Bununla birlikte, Macaristan gibi ülkelerin bazı yaptırımlara itiraz ederek değişiklik yaptırabilmesi, AB içinde Rusya politikasına dair farklılıkların sürdüğünü gösteriyor.