Samanyoluhaber.com - Moskova





İsveç, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya, bu talebi Ukrayna’yı destekleme amacıyla sunduklarını belirtti.





İsveç Yardım ve Dış Ticaret Bakanı Benjamin Dousa, bu ülkelerin, Avrupa Komisyonu’nun Rusya’ya uygulanan ekonomik baskıyı artıracak bir politika izlemesini ve Rusya’dan yapılan ithalatı zorlaştırmasını hedeflediğini açıkladı.





Rusya’nın Ukrayna’daki askeri müdahalesinin ardından ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler Rusya’dan ithal edilen ürünlere yüksek vergiler koymaya başlamıştı.





Özellikle ABD ve Kanada, Rusya’dan ithal edilen bazı ürünlere %35 oranında gümrük vergisi uygularken, Rusya da dost olmayan ülkelerden bazı ürünler için benzer tedbirler aldı.





Tarihte benzeri olmayan yaptırımlar





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın yaptırımlarının Rusya’yı zayıflatmak için “tarihte benzeri olmayan” bir girişim olduğunu vurguladı.

Putin, “Dünyanın Rusya’ya ihtiyacı var ve Batı’nın yaptırımları bunu değiştiremez,” ifadelerini kullanarak Moskova’nın uluslararası düzende kalıcı bir oyuncu olmaya devam edeceğine dair güvenini dile getirdi.





AB’nin Rusya’dan yapılan ithalatı kısıtlama adımları ve vergi artırma önerileri, önümüzdeki dönemde uluslararası ticaret dengelerini etkileyebilecek nitelikte gelişmeler olarak dikkat çekiyor.