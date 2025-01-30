Samanyolu Haber /Dünya / AB’den Rusya’ya yönelik yeni yaptırım: SWIFT sınırlaması, PlayStation ve Xbox yasağı /30 Ocak 2025 11:49

AB’den Rusya’ya yönelik yeni yaptırım: SWIFT sınırlaması, PlayStation ve Xbox yasağı

Avrupa Birliği (AB), Rusya’ya yönelik 16. yaptırım paketi kapsamında yaklaşık 15 Rus bankasını uluslararası ödeme sistemi SWIFT’ten çıkarma planları yapıyor.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Ayrıca aynı paket çerçevesinde, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsollarının tedarikini yasaklamayı planlıyor. 

Bu konsolların, özellikle insansız hava araçları (İHA) gibi askeri teknolojilerin kontrolü için kullanılabileceği gerekçesiyle alınan bu önlem, AB’nin Rusya’ya yönelik baskısını artırmayı hedefliyor.

Financial Times’ın haberine göre, söz konusu kısıtlama, 22 Şubat’ta açıklanması beklenen yeni yaptırım paketine dahil edilecek. AB’nin bu adımı, teknolojik cihazların askeri amaçlarla kullanılmasını engellemeye yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olarak görülüyor.

PlayStation ve Xbox, özellikle video oyunlarının yanı sıra çeşitli kontrol işlevleri ile dikkat çekiyor ve bu tür cihazların, Rusya’nın savaş teknolojilerinde kullanılabileceği endişeleri artırıyor.

15 Rus bankasını SWIFT’ten çıkarma planı

AB Rusya’ya yönelik 16. yaptırım paketi kapsamında yaklaşık 15 Rus bankasını uluslararası ödeme sistemi SWIFT’ten çıkarmayı da planlıyor.

Bu adım, AB’nin Rusya’ya karşı uyguladığı ekonomik baskıyı daha da artırmayı hedefliyor. Söz konusu bankaların SWIFT sisteminden çıkarılmasının, Rusya’nın küresel finansal işlemleri gerçekleştirmesini daha da zorlaştıracağı belirtiliyor. 

SWIFT’ten çıkarılacak bankaların, özellikle uluslararası ticaret ve finansal transferlerde büyük zorluklarla karşılaşacağı öngörülüyor.

Bu yaptırımlar, Rusya’nın savaş bütçesini kısıtlamak ve ülkenin ekonomik izolasyonunu derinleştirmek amacıyla daha önce uygulanan benzer önlemlerin bir parçası. AB, Rusya’nın finansal sistemini hedef alarak, uluslararası ilişkilerdeki etki alanını daraltmayı planlıyor.
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