Samanyolu Haber /Dünya / AB’den Rusya'ya yeni yaptırım paketi geliyor /16 Mayıs 2025 14:32

AB’den Rusya'ya yeni yaptırım paketi geliyor

AB, Rusya'ya 17. yaptırım paketini 20 Mayıs'ta onaylamayı planlıyor.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketinin hazır olduğunu ve 20 Mayıs'ta AB Konseyi toplantısında kabul edileceğini açıkladı.

ZDF televizyonuna konuşan Merz, "Bu yaptırım paketi hazır ve önümüzdeki salı günü Brüksel'de onaylanacak. Görüşmeler tamamlandı" ifadelerini kullandı.

17. paketin içeriği 

AB tarafından yeni yaptırım paketinde Rusya'nın enerji altyapısı ve finans sistemini hedef alan önlemler alınacak. 149 geminin yaptırım listesine eklenmesi öngörülüyor. Ayrıca, "Surgutneftegaz", VSK sigorta şirketi ve Lukoil'in UAE merkezli Litasco Middle East birimi yaptırım kapsamına alınacak.

Bu hamleler Rusya'nın uluslararası finans sistemine erişimini daha da kısıtlamayı amaçlıyor. Merz, yeni yaptırımların ardından 18. paketin hazırlıklarına başlanacağını belirtirken, AB yetkililerinin Rusya'nın dondurulmuş varlıklarına ilişkin ek önlemleri tartıştığını kaydetti.

Mart 2022'den bu yana Rusya'ya binlerce yaptırım uyguladı

AB, Mart 2022'den bu yana Rusya'ya binlerce yaptırım uyguladı. Özellikle bu yaptırımlar Rusya'nın petrol ve gaz gelirlerinde %40 düşüşe yol açtı. Yaptırımlar şimdiye kadar 1.400'den fazla Rus şirket ve bireyi hedef aldı.

Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılmasını sağladı. Ancak uzmanlar, "gölge filo" ve üçüncü ülkeler üzerinden artan ticaretin yaptırımların etkisini kısmen azalttığı görüşünde. 17. paketin özellikle enerji sevkiyatlarını engellemede ne kadar başarılı olacağı merakla bekleniyor.

Diplomatik kaynaklar, AB üyesi ülkelerin - özellikle Macaristan'ın - yeni önlemlere ilişkin çekincelerinin giderildiğini, paketin oy birliğiyle kabul edileceğini belirtiyor.
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