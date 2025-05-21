Samanyolu Haber /Dünya / AB’den Rusya'ya yeni yaptırımlara onay: Petrol ihracatına darbe! /21 Mayıs 2025 19:32

AB’den Rusya'ya yeni yaptırımlara onay: Petrol ihracatına darbe!

AB, Rusya’ya yönelik 17. yaptırım paketini onayladı. Petrol ihracatı yapan gölge filonun hedefe konulan yaptırımlarda Rusya'nın petrol ihracatını kısıtlayarak savaş finansmanını kesmeyi amaçlandığı belirtildi.

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SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Avrupa Birliği, Rusya'nın uluslararası yaptırımlardan kaçınmak için kullandığı "gölge filosu" olarak adlandırılan petrol tankerlerini hedef alan 17. yaptırım paketini resmen kabul etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, paketin yaklaşık 200 gölge filo gemisini kara listeye aldığını ve düzinelerce Rus yetkiliye varlık dondurma ile vize yasağı getirildiğini açıkladı.

AB yetkilileri, Moskova'nın Ukrayna'da ateşkesi kabul etmemesi durumunda daha ağır yaptırımların geleceği uyarısında bulundu.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Rusya savaşı ne kadar uzatırsa, yanıtımız o kadar sert olacak" ifadelerini kullandı.

Hibrit Saldırılara Karşı Ek Önlemler

Brüksel yönetimi, ayrıca AB üye ülkelerine yönelik olduğu iddia edilen "hibrit saldırılar" nedeniyle Rusya'ya karşı ilave tedbirler aldı. Bu kapsamda siber saldırılar, dezenformasyon kampanyaları ve diğer asimetrik tehditlere karşı savunma mekanizmalarının güçlendirileceği açıklandı.

Yaptırım kararı, AB liderlerinin Ukrayna'da ateşkes konusunda Moskova'nın yavaş hareket ettiği yönündeki eleştirilerinin ardından geldi. Paketin teknik detaylarının haftalar süren müzakerelerle belirlendiği ve geçtiğimiz hafta üye ülkelerin onayına sunulduğu öğrenildi.

Uzmanlar, bu hamlenin Rus enerji sektörü üzerindeki baskıyı artırarak savaşın maliyetini yükseltmeyi hedeflediğini belirtiyor.
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