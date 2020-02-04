AB’den sondaj krizine ilişkin ilk yaptırım geldi

Türkiye’nin faaliyetlerini “yasa dışı” olarak tanımlayan AB, sondaj çalışmalarından sorumlu tuttuğu iki Türkiye vatandaşına karşı yaptırım uygulanmasına karar verdi.







Bloomberg'in duyurduğu habere göre AB ülkeleri, Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde yasa dışı keşif yapmaktan sorumlu tuttukları iki Türkiye vatandaşına karşı yaptırım uygulayacak.





İki Türkiye vatandaşı hakkında seyahat kısıtlamasının getirilmesi ve varlıklarının dondurulması kararı alındı. Söz konusu kararın bu ay içinde onaylanarak resmileşmesi bekleniyor.





Türkiye, Libya’da Trablus hükümetiyle deniz alanlarını sınırlandırmaya yönelik anlaşma yapmıştı. Söz konusu anlaşmaya başta Kıbrıs Cumhuriyeti olmak üzere AB ve Yunanistan’dan tepki gelmişti.





AB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle yaptırıma maruz kalacağını daha önce açıklamıştı.