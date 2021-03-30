AB’den Türkiye açıklaması

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacakları görüşme öncesi, AB Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell'den Türkiye'yle ilgili önemli açıklamalar geldi.







France 24 televizyonuna canlı bağlanarak son AB zirvesine ilişkin soruları yanıtlayan Borrell, "AB yöneticileri 6 Nisan'da Türkiye'ye gidecek. Türkiye'ye yaptırım konusu gündeme gelir mi?" sorusuna, şu yanıtı verdi:





"Türkiye'ye el uzatmaya, Boğaz'a bir köprü kurmaya karar verdik. Türkiye ile olabilecek en iyi ilişkiye sahip olmak istiyoruz. Bana yaptırımdan söz etmeyin. Tam tersine Türkiye'ye olumlu bir yaklaşım istiyoruz. Eğer bu olumlu yaklaşım işe yaramazsa, o zaman ne yapacağımızı göreceğiz. Ama şimdilik iki tarafta da olumlu bir ortaklık inşa etme arzusu var. İki tarafın da birbirine ihtiyacı var."





Türkiye ile "ne yapılabileceğini görme kararı alındığını" vurgulayan Borrell, şöyle devam etti:





"Kıbrıs sorununun çözümü için BM himayesinde müzakereler var. Yunanistan ve Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda masaya oturdu. Biz AB olarak Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernize edilmesini konuşacağız. Suriye'de 4 milyon göçmenin yükünü çeken Türkiye'ye yardıma devam etmeye karar verdik. Çok kötü bir 2020 yılı geçirdikten sonra, şimdi Boğaz'a bir köprü kurma yolları araştırıyoruz" dedi.





France 24'ün, "Göçmen anlaşmasıyla Avrupa kendisini bağlamadı mı?" sorusuna da Borrell şu yanıtı verdi:





"Bu soruya bir soru ile yanıt verebilir miyim? Acaba Avrupa bu 4 milyon göçmeni kendi topraklarına almaya hazır mı? Eğer hazırsa buyursunlar. Ama elbette hazır değiller. Eğer hazır değillerse, göçmenlerin Doğu Akdeniz'deki tehlikeli yolculukta boğulmalarını engellemek lazım. Eğer Türkiye'de kalıyorlarsa, Türkiye'ye bu yükün sosyal ve ekonomik boyutunu kaldırabilmesi için yardım etmek lazım. Bu yardımların tamamına yakını doğrudan göçmenlerin temel ihtiyaçlarına gidiyor. Bu neden problem yaratıyor, bunu anlamıyorum."





ABD Başkanı Joe Biden'ın "AB'ye, Rusya ile yakınlaşma tehlikesi olan Ankara'ya karşı düşük profil izlenmesini önerdiğine" ilişkin bir soruya da Borrell, "Anthony Blinken ile Brüksel'de görüştüm. Ama kendisi bana böyle bir öneride bulunmadı. Bu nereden çıkıyor bilmiyorum" dedi.





Borrell, Türkiye-AB ilişkileri konusunda kaleme aldığı bir makalede de, AB Konseyi'nin geçen hafta AB-Türkiye ilişkilerinde yeni bir faslı oluşturabilecek bir sayfayı açtığını belirterek, "AB'nin, Türkiye'yle işbirliği ve karşılıklı yarar getiren bir ilişki geliştirmede stratejik çıkarı bulunuyor" ifadesini kullandı.