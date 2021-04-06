Samanyolu Haber /Dünya / AB’den Türkiye açıklaması /06 Nisan 2021 21:59

AB’den Türkiye açıklaması

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdikleri görüşmeyle ilgili olarak, "Türkiye, aslında yapıcı bir şekilde tekrar ilişki kurmak istediğini gösterdi" dedi.

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Beştepe’de Cumhurbaşkanı  Erdoğan ile görüştükten sonra Ankara’da bulunan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu binasında bir basın açıklaması düzenledi.

Erdoğan ile gerçekleştirdikleri görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulunan Leyen, “Türkiye, aslında yapıcı bir şekilde tekrar ilişki kurmak istediğini gösterdi. Bizde Türkiye ile ilişkilerimize ivme katmak için geldik. İki tarafa da fayda sağlayacak iş birliği alanlarını görüştük” ifadelerini kullandı.

GÜMRÜK BİRLİĞİ AÇIKLAMASI

Bugünkü görüşmede dört alanı masaya yatırdıklarını dile getiren Leyen, ekonomik iş birliklerin geliştirilmesi gerektiğini kaydederek, “Türkiye, Gümrük Birliği içinde hayati öneme sahip değerli bir ortak. Ticareti daha da artırabilmek için hiç şüphesiz ki Gümrük Birliğinin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacağız” dedi.

Türkiye ile AB arasında yapılan Gümrük Birliği Anlaşması'na da değinen Leyen, sadece Gümrük Birliğini güncellemek değil kamu özel sektör iş birliğini de güçlendirmenin yollarını arayacaklarını bildirerek, bunu yaparken odak noktalarının yeşil ve dijital dönüşüm olacağını söyledi. AB'nin, Türkiye'nin bir numaralı ithalat ve ihracat ortağı olduğuna vurgu yapan Leyen, Türkiye'deki Avrupalı şirketlerin önemli bir yatırım kaynağı olduğunu belirtti.

Türkiye ile iş birliğini artırmak istedikleri diğer bir alanın da “üst düzey diyalog” olduğunu anlatan Leyen, bu çerçevede ilk olarak iklim değişimiyle mücadeleyi ele almaları gerektiğini aktardı.

“TÜRKİYE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMELİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmede ele alınan diğer bir konunun da “halklar arası bağlantıyı artırmak” olduğunu söyleyen Leyen, Türkiye'nin önceden bu kapsamdaki AB programlarına katılmasının faydalı olduğunu dile getirdi.

Türkiye ve AB arasında 2016 yılında imzalanan mutabakatı hatırlatan Leyen, mutabakatın hala geçerli olduğunu ve olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğini bildirerek, bu kapsamda Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerinin altını çizdi.

“YARDIMIN DEVAM ETMESİ GEREKTİĞİ KONUSUNDA KARARLIYIM”

Sığınmacılara ve onlara ev sahipliği yapan ülkelere destek vermeye devam edeceklerini aktaran Leyen, “Türkiye, 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyor ve bu sınamayla başa çıkıyor. Sığınmacılara yönelik AB yardımının devam etmesi gerektiği konusunda kararlıyım” ifadelerini kaydetti. Görüşmede, “temel özgürlüklere saygı” ve “hukukun üstünlüğü” konularını da değerlendirdiklerini belirten Leyen, AB'nin Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmesinden dolayı endişeli olduğunu kaydetti.

“DAHA İYİ İLİŞKİLER İNŞA ETMEK İSTİYORUZ AMA YOLUN BAŞINDAYIZ”

Görüşmenin samimi bir havada gerçekleştiğini anımsatan Leyen, AB'nin, olumsuz gelişmelere dikkat çekmekten hiçbir zaman imtina etmeyeceğini bildirerek, “Gelecekte daha iyi ilişkiler inşa etmek istiyoruz. Ama yolun başındayız. Gelecek günler, bu yolda birlikte ne kadar ilerleyebileceğimizi gösterecek” dedi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VURGUSU

Türkiye’ye, İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönmesi konusunda çağrısında bulunduklarını vurgulayan Leyen, küresel anlamda kadın ve çocuklara yönelik şiddetle mücadelede küresel ittifaklara ve müttefiklere ihtiyaçları olduğunu söyledi.
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