AB’den Türkiye, Kazakistan ve Ermenistan’a yaptırım baskısı

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Rus RBK gazetesi, Rusya ile ikili ticaretlerini artıran Türkiye, Ermenistan ve Kırgızistan'a yönelik baskıların artırıldığını, bu açıklamanın özellikle Türkiye ile alakalı olduğunu duyurdu.





Financial Times'a konuşan Kazakistanlı yetkililer de konuyu yakından takip ettiklerini ve ülkedeki şirketlerin yaptırımları deldiğine dair bir işarete rastlamadıklarını söyledi.





ABD ve İngiltere'nin ardından Avrupa Birliği de "Rusya'ya ihracatı ciddi oranda arttıran müttefikler" konusunda soruşturma başlattığını duyurdu.

Financial Times'a konuşan AB Yaptırımları Özel Temsilcisi David O’Sullivan, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya ihracatının ciddi oranda düşmesine paralel olarak Rusya'ya komşu bazı ülkelerin bu ülkeye ihracatı arttırdığına dikkat çekti.

RBK Gazetesinde verilen rakamlara göre, Türkiye'nin Rusya'ya ihracatının mayıs-temmuz 2022 arası dönemde yüzde 97 arttığını hatırlatıyor.





Öte yandan Bloomberg ajansı ABD'nin Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmayan ve "her iki kampta da tutunmaya çalışan" ülke ve şirketlere baskıyı arttıracağını yazıyor. Ajans Washington yönetiminden temsilcilerin son birkaç haftadır bu amaçla Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyaretler gerçekleştirdiğini ve Çin'le bu konuda müzakerelerde bulunduğunu aktardı.





Geçtiğimiz günlerde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikan Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede, Türkiye’nin yaptırımlara yasal olarak katılmadığını, zaten yasaklı ürünlerin Rusya’ya sevkiyatının Türkiye üzerinden söz konusu olmadığını, Rusya ile ticaretin yaptırıma tabi olmayan mallar üzerinden arttığını söyledi.