AB’den Türkiye’ye yaptırım kararı: Detaylarda anlaştılar

Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkelenin dışişleri bakanları, Türkiye'ye yeni bir yaptırım uygulama konusunda anlaştı.

Avrupa Birliği'nden Türkiye'yle ilgili yeni bir yaptırım hamlesi geldi. Reuters'ın son dakika gelişmesi olarak duyurduğu habere göre, AB üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Yaptırımın gerekçesi olarak ise Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri gösterildi.





Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları uluslararası diplomaside gündem olmaya devam ediyor. Ekim ayının başında bir açıklama yayınlayan Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye’nin yasa dışı bir adım attığını iddia etmiş ve Yavuz sondaj gemisinde çalışanları ‘uluslararası tutuklama kararı çıkarmakla' tehdit etmişti. Açıklamada ayrıca “Türkiye'nin kıta sahanlığımız içerisindeki sondaj yapma niyetini şiddetle kınıyoruz” denmişti.





Bu açıklamadan sonra ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Yunanistan ziyaretinde de gündem Türkiye olmuştu. Türkiye'yi Pompeo'ya şikayet eden Yunanistan Başbakanı KiriakosMiçotakis, “Türkiye'nin son hamleleri Kıbrıs'ın egemenlik hakkının ihlalidir” ifadelerini kullanmıştı.





Bu yaşananların ardından AB kanadında da sıcak bir gelişme yaşandı. Reuters’ın son dakika gelişmesi olarak abonelerine duyurduğu habere göre, AB üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları Türkiye’ye yönelik yaptırım hamlesi konusunda anlaştı. Bu kapsamda yapılan ortak açıklamada, Türkiye’ye yaptırım uygulanması konusunda uzlaşı sağlandığı duyuruldu.





Yaptırımın gerekçesi olarak Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri gösterilirken, hedef alınacak isimlerin daha sonra açıklanacağı belirtildi.