Samanyolu Haber /Gündem / AB’den Türkiye’ye yaptırım sinyali /19 Ekim 2021 11:28

AB’den Türkiye’ye yaptırım sinyali

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye’ye yaptırım sinyali verdi.

SHABER3.COM

Lüksemburg’da bir araya gelen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Türkiye'nin Kıbrıs'taki yerleşime kapalı bölge Maraş'a yönelik politikaları ve Nautical Geo araştırma gemisi ile ilgili adımları nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.


AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye’nin faaliyetlerinin devam etmesi durumunda “seçenekler belgesi” hazırlamayı kararlaştırdıklarını ifade etti. Belgenin AB'nin yaptırımlar da dahil atabileceği adımları içereceği belirtildi. Bu karar, AB’nin Türkiye hakkında hayata geçireceği olası yaptırımlara karşı somut bir adım olarak nitelendiriliyor.

“KABUL EDİLEMEZ” OLDUĞUNU BELİRTTİ
Aynı zamanda Borrell, geçtiğimiz günlerde Türk savaş gemisinin müdahalesiyle sonuçlanan olaya da atıfta bulunurken, bu müdahalenin ‘kabul edilemez’ olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da pazartesi günü yaptığı açıklamada Yunanistan ve Güney Rum Kesimi’ne sert ifadelerde bulunmuştu. Oktay, “Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz'de rotasını şaşıran cevabını alır” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB’den Türkiye’ye yaptırım sinyali Sonraki Haber >>

IŞİD'in Kandahar'daki intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

IŞİD'in Kandahar'daki intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Öztrak, Erdoğan'In 'suç işlediği' videoyu yayınladı Habertürk yayını kesti

Öztrak, Erdoğan'In 'suç işlediği' videoyu yayınladı Habertürk yayını kesti

Merkez Bankası'nda Türkiye'ye ait 1 sent bile yok

Merkez Bankası'nda Türkiye'ye ait 1 sent bile yok

Erdoğan'ın 'berberi' bile şehir eşkıyalığına soyunmuş

Erdoğan'ın 'berberi' bile şehir eşkıyalığına soyunmuş

Gündemi sarsacak iddia: Hükümet döviz kurunu kasıtlı yükseltiyor!

Gündemi sarsacak iddia: Hükümet döviz kurunu kasıtlı yükseltiyor!

Erdoğan’ın “suç işlediği” videosu ortaya çıktı

Erdoğan’ın “suç işlediği” videosu ortaya çıktı

İşte savunma sistemlerinin durduramadığı hipersonik füze

İşte savunma sistemlerinin durduramadığı hipersonik füze

Erdoğan'a sert çıktı: Bırak bunları kimnse yemiyor artık

Erdoğan'a sert çıktı: Bırak bunları kimnse yemiyor artık

Erdoğan'dan dikkat çeken hareket

Erdoğan'dan dikkat çeken hareket

Nura gark oldu semavat-ü zemin!

Nura gark oldu semavat-ü zemin!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:14:02