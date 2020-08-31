Samanyolu Haber /Gündem / AB’den Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de diyalog ve barışçı çözüm çağrısı /31 Ağustos 2020 15:33

AB’den Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de diyalog ve barışçı çözüm çağrısı

Türkiye’yle diyalog çağrısında bulunan Brüksel, Ankara’ya da Doğu Akdeniz’de tek taraflı adımlar atmaktan kaçınma çağrısı yaptı. Komisyon, yaptırımların hâlâ masada olduğu mesajını verdi.

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Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de diyalog ve barışçı çözüm çağrısı yapan Avrupa Komisyonu, aksi takdirde yeni yaptırımların yolda olacağı uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) politika üreten ve icra eden organı Avrupa Komisyonu, Doğu Akdeniz kriziyle ilgili açıklama yaptı.

'AB'nin tamamı için endişe kaynağı'
Bugünkü basın toplantısında, AB'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gerilime barışçı ve soğukkanlı çözüm bulmasını beklediğini belirten Avrupa Komisyonu Sözcüsü, "Türkiye'nin eylemleri AB'nin tamamı için endişe kaynağı" dedi.

Ankara'ya 'gerilimi artıran tek taraflı eylemlerden kaçınması' çağrısında bulunurken "Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç var" vurgusunu yapan Komisyon Sözcüsü, diyaloğun meyve vermemesi halinde, AB'nin halihazırda Türkiye'ye yaptırım uygulama yönünde harekete geçmiş bulunduğunu hatırlattı.. 

24 Eylül mühleti
AB dışişleri bakanlarının cuma günü Berlin'de düzenlediği gayriresmi toplantıda Doğu Akdeniz krizi de ele alınmış ve Türkiye'ye yeni yaptırımlar gündeme gelmişti.

Toplantının ardından AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, birliğin Doğu Akdeniz krizine misilleme olarak Türkiye'ye karşı yeni yaptırımlar hazırladığını, bunların 24 Eylül'deki liderler zirvesinde ele alınabileceğini söylemişti.

Türkiye'nin tartışmalı sularda doğalgaz arama kabiliyetini sınırlamak için bireylere, gemilere yaptırım uygulamaktan ve Avrupa limanlarını kullanmasını engellemekten söz eden Borrell, AB'nin 'yasadışı kabul ettiği faaliyetlerle ilgili her şeye odaklanacağından' söz etmişti.

Havuç-sopa taktiği
Reuters, cuma günü konuştuğu bir üst düzey AB diplomatının "Ankara'nın ciddi şekilde diyaloğa girmesini sağlamak için sopa (yaptırım) kadar havuç da devrede olacak. Bu havuçlar yeni gümrük birliği konusunda ilerleme ve sığınmacı programı için daha fazla para olabilir" dediğini hatırlattı.

 
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