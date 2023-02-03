AB’'den Türkiye'ye 'Rusya Yaptırımlarını Delme' suçlaması

AB üyeleri Estonya ve Litvanya liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından başkent Talin’de konuşan Letonya Başbakanı Karins, “Ticaretle uğraşan şirketlerin malları yasal olarak satmak amacıyla bazı yollar buldukları gayet açık görünüyor. Örneğin; Türkiye, Kazakistan ya da Ermenistan gibi ülkeler üzerinden mallar yeniden Rusya’ya gönderiliyor çünkü bu ülkeler yaptırımlara uymuyor” ifadelerini kullandı.





Karins, Avrupa’nın bu üç ülkeyle ticaretindeki artışın geçmişe kıyasla orantısız olduğunu savundu.



Letonya Başbakanı yaptırımların delinmesi iddialarına ilişkin bir delil sunmadı ya da satışı yapılan ürünlere ilişkin bir ayrıntı vermedi.



Letonya Başbakanı Karins, “Çözümlerden biri bu ülkelerle birlikte çalışmak yani yaptırımlara onların da uymalarını sağlamak. İkincisi de Avrupa genelinde yaptırımların delinmesini suç haline getirecek bir yasa çıkarmak, mevcut boşlukları kapatmak” dedi.



“Rusya ile ticaretin tamamen yasaklanması değerlendirilmeli”



Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas da yaptırımların delinmesini engellemek amacıyla, Rusya ile ticaretin tamamen yasaklanması seçeneğinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.



Türkiye ve Kazakistan’ın dışişleri bakanlıklarından da Letonya Başbakanı Karins’in sözlerine ilişkin bir yorum gelmedi. Ermenistan’ın ekonomi bakanlığı da açıklama taleplerine yanıt vermedi.



Rusya’nın Ukrayna işgalini kınayan Türkiye, Kiev’e silahlı insansız hava araçları göndermişti. Türkiye, Rusya’ya yönelik yaptırımlara karşı çıkıyor ve Karadeniz’de komşusu olan Moskova ve Kiev’le de yakın ilişkilere sahip.



Türkiye son dönemde Rusya ile ticaretini ve turizm faaliyetlerini de arttırdı. Bazı Türk şirketler, Batılı ortakların yaptırımlar sebebiyle geri çekilmesinin ardından, Rus varlıklarını satın aldı ya da almaya çalıştı.



AB'den işgalin yıldönümünde yeni yaptırım hazırlığı



Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesinin yıldönümünde onuncu yaptırım paketini açıklaması bekleniyor.



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptırımların Rusya'nın savaş teknolojisini, özellikle de drone üretiminde kullanılan parçaların hedef alınacağını söyledi ve Rusya'ya drone sağlayan İran'ın adını telaffuz etti.



Ukrayna'yı ziyaret eden Ursula von der Leyen, Kremlin'in yaptırımları baypas etmek için kullandığı boşlukların kapatılmasının öncelik olacağını vurguladı.



AB'nin yeni yaptırım paketinin devreye girmesi için 27 üyenin paketin içeriği üzerinde anlaşması gerekiyor.



ABD’li yetkilinin Türkiye temaslarında gündemi yaptırımlar



ABD Maliye Bakanlığı’nın Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, önce başkent Ankara sonra da İstanbul olmak üzere iki gün boyunca Türkiye’de yaptırımlara uyulması konusunda temaslarda bulundu.



ABD’li müsteşar iki gün önce de Birleşik Arap Emirlikleri’nde aynı konuda temaslarda bulunmuştu.



ABD Maliye Bakanlığı’ndan BAE’deki görüşmelerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Müsteşar Nelson’ın üst düzey hükümet yetkilileri, BAE Merkez Bankası, Adalet Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı’ndan yetkililerle biraraya geldiği belirtildi.



Görüşmelerde BAE’nin sanal varlıklar, altın ve emlak dahil olmak üzere, kara para aklama ve terörün finansmanına karşı koyulması çerçevesinin ele alındığı kaydedildi.



Müsteşar Nelson’ın temaslarında, Maliye Bakanlığı’nın özellikle Rusya ve İran’a yönelik ABD yaptırımlarının delinmesinin engellenmesine odaklandığını ve yaptırımları delen ya da buna imkan verenlere karşı başka adımların atılması konusundaki kararlılığını ilettiği vurgulandı.



Müsteşar Brian Nelson’ın Türkiye’de gerçekleştirdiği temaslara ilişkin ABD Maliye Bakanlığı’ndan henüz yeni bir açıklama gelmedi.

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ABD Rus Yaptırımlarını Delme Çabalarını Hedef Aldı



Biden yönetimi geçtiğimiz hafta açıklanan yaptırımlarda Rusya’nın savunma endüstrisini ve paralı asker şirketi Wagner’i hedef almıştı. ABD Maliye Bakanlığı bu hafta da Rusya’ya uygulanan yaptırımların delinmesini amaçlayan ve farklı ülkelerde faaliyet gösterdiği belirtilen bir ağı hedef aldıklarını açıklamıştı.



Avrupa Birliği üyelerinden Letonya’nın Başbakanı Krisjanis Karins, Rusya’ya yönelik yaptırımları delmek amacıyla Türkiye, Kazakistan ve Ermenistan’ın kullanıldığını iddia etti.