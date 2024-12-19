AB’den Ukrayna’ya 100 bin barış gücü tartışması

Samanyoluhaber.com - Moskova





AB ülkeleri, ateşkes veya barış anlaşması durumunda Ukrayna’ya barış gücü göndermeyi değerlendiriyor.





Bu plan, ateşkes veya barış anlaşması sağlanması durumunda devreye alınacak. Tartışmaların, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğinde sürdürüldüğü ifade ediliyor.





Batılı askeri kaynaklara göre, böyle bir operasyonun başarısı için 100 bin askere ihtiyaç duyulabilir. Alternatif bir değerlendirme, 40 bin askerin yeterli olabileceğini öne sürüyor. Bununla AB, Ukrayna’daki istikrarı sağlamak ve güvenliği garanti altına almak için Avrupa barış gücünü kullanmayı planlıyor.





Teklif Macron’dan destek Trump’tan





Fransa, Almanya, Polonya ve İngiltere’nin en büyük katkıyı yapması bekleniyor. AB’nin planları, bu ülkelerden sağlanacak askeri birliklerle şekillenebilir.





Macron, bu fikri ilk kez bahar aylarında gündeme getirdi. 7 Aralık’ta gerçekleşen bir toplantıda, ABD’nin yeni başkanı seçilen Donald Trump da bu seçeneği desteklediğini belirtti. Şu anda İngiltere, Fransa, ABD ve Ukrayna’nın yanı sıra diğer Avrupa ülkeleri de bu tartışmalara dahil.





Moskova tepkili





Rusya, bu planlara temkinli yaklaşıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bu tür girişimlerin “barış gücü kapsamında tartışılabileceğini” ifade etti. Ancak, Moskova’nın temel yaklaşımı, ateşkes yerine barışın sağlanması yönünde.





Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), kasım ayında yaptığı bir açıklamada, NATO’nun Ukrayna’ya 100 bin barış gücü göndermeyi planladığını ve bu girişimin çatışmayı dondurma ve Kiev’i ilerideki bir “intikam” için hazırlama amacı taşıdığını öne sürdü.