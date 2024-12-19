Samanyolu Haber /Dünya / AB’den Ukrayna’ya 100 bin barış gücü tartışması /19 Aralık 2024 10:48

AB’den Ukrayna’ya 100 bin barış gücü tartışması

AB ülkeleri, arasında Ukrayna’ya 40 bin ila 100 bin askerden oluşabilecek bir barış gücü konuşlandırılması gündemde.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

AB ülkeleri, ateşkes veya barış anlaşması durumunda Ukrayna’ya barış gücü göndermeyi değerlendiriyor.

Bu plan, ateşkes veya barış anlaşması sağlanması durumunda devreye alınacak. Tartışmaların, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğinde sürdürüldüğü ifade ediliyor.

Batılı askeri kaynaklara göre, böyle bir operasyonun başarısı için 100 bin askere ihtiyaç duyulabilir. Alternatif bir değerlendirme, 40 bin askerin yeterli olabileceğini öne sürüyor. Bununla AB, Ukrayna’daki istikrarı sağlamak ve güvenliği garanti altına almak için Avrupa barış gücünü kullanmayı planlıyor.

Teklif Macron’dan destek Trump’tan

Fransa, Almanya, Polonya ve İngiltere’nin en büyük katkıyı yapması bekleniyor. AB’nin planları, bu ülkelerden sağlanacak askeri birliklerle şekillenebilir.

Macron, bu fikri ilk kez bahar aylarında gündeme getirdi. 7 Aralık’ta gerçekleşen bir toplantıda, ABD’nin yeni başkanı seçilen Donald Trump da bu seçeneği desteklediğini belirtti. Şu anda İngiltere, Fransa, ABD ve Ukrayna’nın yanı sıra diğer Avrupa ülkeleri de bu tartışmalara dahil.

Moskova tepkili

Rusya, bu planlara temkinli yaklaşıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bu tür girişimlerin “barış gücü kapsamında tartışılabileceğini” ifade etti. Ancak, Moskova’nın temel yaklaşımı, ateşkes yerine barışın sağlanması yönünde.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), kasım ayında yaptığı bir açıklamada, NATO’nun Ukrayna’ya 100 bin barış gücü göndermeyi planladığını ve bu girişimin çatışmayı dondurma ve Kiev’i ilerideki bir “intikam” için hazırlama amacı taşıdığını öne sürdü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB’den Ukrayna’ya 100 bin barış gücü tartışması Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:32:26