AB: Devir kararı üzücü

Ayasofya'nın güçlü bir sembolik, tarihsel ve evrensel değere sahip olduğunu vurgulayan Borrell, "Türkiye, köklü bir kültürel koruma geleneğinin yanı sıra, bilinen bir entelektüel ve kültürel açıklık geleneğini geliştirdi. Ayasofya'ya müze statüsü kazandıran Bakanlar Kurulu kararını Danıştay'ın iptal etmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anıtı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yönetimine verme kararı üzücü. Medeniyetler İttifakı'nın kurucu bir üyesi olan Türkiye, dinler ve kültürler arası diyaloğu teşvik etmek ve hoşgörü ile birlikte yaşama güçlendirmeyi vaat etti" ifadelerini kullandı.







Yunanistan ve Rusya'dan tepki





Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararı sonrası ilk tepkiler Rusya ve Yunanistan'dan geldi. Yunanistan Kültür Bakanlığı bir açıklama yaparak "Ayasofya kararı bütün uygar dünyaya karşı bir provokasyon" ifadelerini kullandı.





Rus Ortodoks Kilisesi ise, "Ayasofya müzesinin camiye dönüştürülmesi kararından üzüntü duyduk. Karar büyük ayrışmalara yol açabilir" dedi.