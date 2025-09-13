AB diken üstünde; Rusya-Ukrayna barış müzakereleri durduruldu

Rusya, Ukrayna delegasyonları Çırağan'da buluştu. Türkiye ev sahipliği yaptı. (Fotoğraf: Yasin Akgül / AFP)



Kremlin, Rusya ile Ukrayna arasında süregelen barış müzakerelerinin durdurulduğunu duyurdu.



Yapılan açıklamada, görüşmelerin neden durdurulduğuna ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, sürecin ne zaman ve hangi koşullar altında yeniden başlayabileceğine dair bir bilgi verilmedi.



Barış müzakereleri, savaşın başladığı 2022 yılından bu yana farklı dönemlerde çeşitli arabulucular eşliğinde yürütülmüş, ancak tarafların talepleri nedeniyle sık sık kesintiye uğramıştı.