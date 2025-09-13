Samanyolu Haber /Dünya / AB diken üstünde; Rusya-Ukrayna barış müzakereleri durduruldu /13 Eylül 2025 11:38

AB diken üstünde; Rusya-Ukrayna barış müzakereleri durduruldu

Rusya, Ukrayna ile yürütülen barış müzakerelerinin durdurulduğunu açıkladı. Açıklamada, müzakerelerin hangi koşullar altında yeniden başlayabileceğine dair ayrıntı verilmedi.

SHABER3.COM

Rusya, Ukrayna delegasyonları Çırağan'da buluştu. Türkiye ev sahipliği yaptı. (Fotoğraf: Yasin Akgül / AFP)

Kremlin, Rusya ile Ukrayna arasında süregelen barış müzakerelerinin durdurulduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, görüşmelerin neden durdurulduğuna ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, sürecin ne zaman ve hangi koşullar altında yeniden başlayabileceğine dair bir bilgi verilmedi.

Barış müzakereleri, savaşın başladığı 2022 yılından bu yana farklı dönemlerde çeşitli arabulucular eşliğinde yürütülmüş, ancak tarafların talepleri nedeniyle sık sık kesintiye uğramıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB diken üstünde; Rusya-Ukrayna barış müzakereleri... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:27:35