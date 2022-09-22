AB Dışişleri Bakanları acil olarak toplanıyor

VOA'nıngöre, Birleşmiş Milletler’de düzenlediği basın toplantısında Borrell, AB dışişleri bakanlarının yapacakları olağanüstü toplantıda, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar, Ukrayna’ya askeri yardımın arttırılmasını ve BM’den nasıl bir tepki vermesini isteyecekleri gibi bazı konuları kendi aralarında değerlendireceklerini belirtti.Borrell, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.Borrell, Rusya’nın seferberlik kararının Ukrayna’yı yok etmek istediğinin bir göstergesi olduğunu belirterek, “Putin panik içinde. Nükleer silah kullanmakla tehdit etmeyi deniyor. Ukrayna’ya destek veren tüm ülkeleri sindirme çabasında ancak bunu başaramayacak. Başarmasına izin vermeyeceğiz. Uluslararası toplum izin vermeyecek” dedi.Borrell, 77. BM Genel Kurulu’nun gerçekleştirildiği bugünlerde Rusya’ya ciddi bir tepki verilmesi gerektiğini kaydetti.Yaptırımların daha da arttırılması için dünya ülkeleriyle işbirliği içinde olacaklarını belirten Josep Borrell, “Nükleer bir kaza riski çok yüksek. Putin'in söylediği gibi, elindeki tüm silahları kullanmaya hazır olduğu ima ediyor. Bu olağanüstü derecede ağır bir sorumluluktur. Uluslararası toplumun kabul edebileceği bir şey değil. Neler yapacağımızı söyleyemem ancak öncekilerden daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Daha fazlası, askeri destek, Rusya üzerinde ekonomik baskı ve dünyanın geri kalanından diplomatik izolasyonlar anlamına geliyor. Başından beri kavga içinde olmadığımızı ifade ettik. Biz bu savaşa dahil değiliz. Yapacağımız şey, askeri destek sağlamaktır. Biz savaşa katılmıyoruz. Biz sadece Ukrayna'yı destekliyoruz” diye konuştu.AB temsilcisi Borrell, Rusya’nın dünyaya acı çektirdiğini belirterek, ”Kimse Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yaptığı gibi bir saldırıyı desteklemiyor. Ancak sonuçlara geldiğimizde, kesinlikle insanlar sonuçlardan çok daha fazla endişeleniyorlar. Çünkü onların acısını çekiyoruz, biz de acı çekiyoruz. Bütün dünya acı çekiyor. Ukrayna füzeler tarafından bombalanıyor ve dünyanın geri kalanı yüksek elektrik, yakıt ve gıda fiyatları tarafından bombalanıyor, bu da enflasyon yaratıyor. Merkez bankalarının faiz oranlarını yükselterek tepki vermesi finansal sıkıntı yaratıyor, düşük büyüme, işsizlik yaratıyor. Bu bir kısır döngüdür. Bunun bedelini tüm dünya ödüyor” ifadelerini kullandı.