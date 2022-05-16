AB dışişleri bakanları Rusya konusunda anlaşamadı

Ukrayna'ya karşı askeri saldırı başlatan Rusya yönetimine karşı alınması gereken tavır konusunda Avrupa Briliği (AB) ülkeleri ortak bir karar almakta zorlanıyor.





Son olarak Mokskova yönetimine karşı alınması muhtemel yaptırım kararlarını görüşmek üzere bir araya gelen AB ülkeleri dışişleri bakanlarının ortak bir mutabakata varamadıkları aktarıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını öngören yeni yaptırım paketinde uzlaşma sağlayamadı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Ne yazık ki bugün 6'ncı yaptırım paketini sonuçlandırmak için bir anlaşmaya varmak mümkün olmadı. Petrol yasağı konusunda oy birliği zorluğuyla karşı karşıyayız" dedi. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını öngören yeni yaptırım paketinde uzlaşma sağlayamadı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Ne yazık ki bugün 6'ncı yaptırım paketini sonuçlandırmak için bir anlaşmaya varmak mümkün olmadı. Petrol yasağı konusunda oy birliği zorluğuyla karşı karşıyayız" dedi.

BUĞDAY İHRACI SORUNUNDAN RUSYA'YI SORUMLU TUTTU





BORRELL: OY BİRLİĞİ ZORLUĞUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ





AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu. Ticaretin serbestleştirilmesi ve ulaşımın kolaylaştırılması gibi çeşitli önlemlerle Ukrayna ekonomisini desteklemeyi planladıklarını belirten Borrell, "Ukrayna'nın tahıl ve buğday üretmesi ve ihraç etmesine yardımcı olmalıyız" diye konuştu.Borrell, Ukrayna'nın tahıl depolarının tam kapasite dolu olduğunu, bu depoların yeni mahsulü alabilmesi için derhal ürünlerin gönderilmesi gerektiğini söyledi. AB'nin yeni yollar ve trenlerle Ukrayna'nın tarım ürünlerini ihraç etmesini sağlayacaklarını ifade eden Borrell, Odessa Limanı'ndaki blokajın kaldırılması olasılığını da içeren çeşitli fikirler olduğunu ancak bunun henüz somutlaşmadığını söyledi. Borrell, söz konusu limanın açılmasının yeterli olmadığını, bölgede kapsamlı bir mayın temizleme çalışması yapılmadan gemilerin yanaşmasının mümkün olmadığını kaydetti.Ukrayna'nın buğdayını Afrika'ya ihraç edememesinin sorumlusunun uyguladıkları yaptırımlar olmadığını savunan Borrell, yaptırımların 3'üncü ülkelere tarım ürünü ihracını yasaklamadığını söyledi ve Rusya'yı sorumlu tuttu. Borrell, G-20 ve Afrika Birliği toplantılarında gıda güvenliği ve enerji fiyatları konularının gündemde olacağını belirtti."İşgalin maliyetini tahammül edilemez hale getirene kadar Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya devam edeceğiz." diyen Borrell, 6'ncı yaptırım paketi ile ilgili "Ne yazık ki bugün 6'ncı yaptırım paketini sonuçlandırmak için bir anlaşmaya varmak mümkün olmadı. Bu konu büyükelçiler seviyesinde görüşülmeye devam edilecek. Petrol yasağı konusunda oy birliği zorluğuyla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.