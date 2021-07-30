Samanyolu Haber /Ekonomi / AB ekonomisi COVID-19'dan çıktı: Beklentinin üzerinde büyüme /30 Temmuz 2021 17:44

AB ekonomisi COVID-19'dan çıktı: Beklentinin üzerinde büyüme

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, bütün dünyayı etkileyen Covid-19 salgını için alınan tedbirlerle yaşanan duraklamadan çıktı ve bir önceki çeyreğe oranla yüzde 2 büyüdü.

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Bununla birlikte euro para birimi kullanan ülkelerde ekonomik büyüme, salgın önceki seviyeden hala geride seyrediyor.

AB’nin resmi istatistik kurumu Eurostat, ikinci çeyrekte euro bölgesindeki ülkelerdeki ekonomik verileri bugün kamuoyu ile paylaştı.

Son verilen Covid-19 önlemlerini gevşetilmesiyle birlikte tüketicilerin tasarruflarını daha fazla para harcadığını ve büyük şirketlerin daha iyi performans sergilediğini ortaya koyuyor.
Eurostat Grafiği

Eurostat verilerine göre, ilk çeyrekte yüzde 0,3 daralan AB ekonomisi, nisan ve haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte beklentilerinde üstüne çıkarak yüzde 2 büyüdü.

Euro Bölgesi beklentinin üstüne çıktı

AB’de ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 1,5 büyüyeceği tahmini yapılmıştı.

AB’nin güneyinde yer alan ve Covid-19 salgınından daha fazla etkilenen üye ülkelerin ikinci çeyrekte daha iyi performans gösterdiği gözlendi.

Salgın sırasında 128 bin can kaybı yaşayan İtalya ekonomisi yüzde 2,7 büyürken, Portekiz yüzde 4,9 oranında artış kaydetti.

İkinci çeyrekte, ilk çeyreğe oranla yüzde 2,8 büyüme yakalayan İspanya’nın, salgın öncesi rakamlarına göre ekonomisinin yüzde 6,8 daraldığı görülüyor.

AB’nin en üçlü ekonomisine sahip olan ve ilk çeyrekte yüzde 2,1 daralan Alman ekonomisi, ikinci çeyreği yüzde 1,5 büyüme ile kapattı. Alman otomobil üreticileri, ikinci çeyrekte en fazla gelir sağlayan şirketler içinde yer aldı.

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, toparlanmanın bir başka işareti olarak, bu yılki teslimatlar için beklentilerini yükseltti.

Bununla birlikte açıklanan veriler Euro Bölgesinin, ABD ve Çin’e oranla toparlanmasının daha yavaş olduğunu ortaya koyarken, salgın öncesine oranla ekonominin yüzde 3 oranında daralma yaşadığını ortaya koyuyor.

Eurostat verilerine göre, mayıs ayında yüzde 8 olan işsizlik oranı haziran ayında yüzde 7,7’ye indi. Enflasyon oranı ise haziran ayında yüzde 1,9 iken, temmuz ayında yüzde 2,2’ye çıktı.

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