Samanyolu Haber /Ekonomi / AB ekonomisi ikinci çeyrekte %11.4 küçüldü /09 Eylül 2020 09:38

AB ekonomisi ikinci çeyrekte %11.4 küçüldü

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11.4 küçüldü.

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin 2020 yılı ikinci çeyrek büyüme verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11.8, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 14.7 azaldı.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11.4, 2019'un ikinci çeyreğine göre de yüzde 13.9 düştü.

GSYH, ikinci çeyrekte birinci çeyreğe kıyasla İspanya'da yüzde 18.5, Hırvatistan’da yüzde 14.9, Macaristan’da yüzde 14.5, Yunanistan’da yüzde 14, Portekiz’de yüzde 13.9, Fransa'da yüzde 13.8, İtalya'da yüzde 12.8, Belçika'da yüzde 12.1, Avusturya'da yüzde 10.4, Almanya'da yüzde 9.7 oranında geriledi.

GSYH, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ise İspanya’da yüzde 22.1, Fransa’da yüzde 18.9, İtalya’da yüzde 17.7, Portekiz’de yüzde 16.3, Yunanistan’da yüzde 15.2, Belçika’da yüzde 14.4, Almanya’da yüzde 11.3 oranında düştü.

Böylece, AB ve Euro Bölgesi’nde söz konusu büyüme verilerinin ölçümüne başlanan 1995 yılından beri en sert düşüş ölçüldü.

Öte yandan, birinci çeyrekte Euro Bölgesi yüzde 3.7, AB de yüzde 3.3 küçülmüştü.
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