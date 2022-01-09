Samanyolu Haber /Gündem / AB ekonomisinin 4’te 1’ini Almanya üretiyor /09 Ocak 2022 16:18

AB ekonomisinin 4’te 1’ini Almanya üretiyor

AB'nin genel ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan ülkeler Almanya, Fransa ve İtalya oldu. Bu üç ülkenin AB ekonomisindeki yeri toplam yüzde 55 ediyor.

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Avrupa Birliği (AB) ekonomik olarak büyük ölçüde 3 ülkeye bağlı. AB’nin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) dörtte birini tek başına Almanya oluşturuyor. Gayri safi yurt içi hasıla olarak isimlendirilen “ekonomik büyüklük” AB genelinde 2019’da 14 trilyon 15 milyar Euro iken bu miktar 2020’de yüzde 6 azalarak 13 trilyon 400 milyar Euro’ya indi. Böylece AB ekonomisinde 2009’dan bu yana ilk defa küçülme görüldü. Avrupa İstatistik Ofisi’ne (Eurostat) göre koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde uygulanan kısıtlamalarla bu düşüş doğru orantılı. Peki Avrupa ülkelerinde 2020’de GSYİH ne kadar oldu? Hangi ülke en fazla milli gelire sahip?

Kronos'un haberine göre Eurostat en yüksek GSYİH’ye sahip olan AB ülkelerini açıkladı. 2020’de AB ekonomisinin yüzde 25.1’ini Almanya oluşturdu. Bunu yüzde 17.2 ile Fransa, yüzde 12.3’le İtalya takip etti. 3 ülkenin toplamı yüzde 55. Bu oran AB ekonomisinin yarısından fazlasını oluşturuyor.

Malta ise yüzde 0.1’le AB ekonomisine en at katkıyı sağlayan ülke oldu. Malta’yı yüzde 0.2 ile Kıbrıs, Estonya ve Letonya takip etti. Bazı ülkelerin AB GSYİH’sine katkı oranları ise şu şekilde sıralandı: Bulgaristan yüzde 0.5, Slovakya yüzde 0.7, Yunanistan yüzde 1.2, Romanya yüzde 1.6.
 
Miktara baktığımızda ise Almanya 3 trilyon 368 milyar Euro ile 27 AB ülkesi arasında en yüksek GSYİH’ye sahip ülke. Bunu 2 trilyon 303 milyar Euro ile Fransa ve 1 trilyon 654 milyar Euro ile İtalya takip etti.

Malta ise 13 milyar Euro ile AB’nin en küçük ekonomisi. Bunun ardından 22 milyar Euro ile Kıbrıs ve 27 milyar Euro ile Estonya geldi.

2020’de ekonomisi büyüyen tek ülke İrlanda oldu

Öte yandan 2020’de AB ülkelerinin GSYİH’sinde 2019 yılına göre düşüş görüldü. 2020’de ekonomisinde büyüme sağlayan tek AB ülkesi İrlanda oldu.

GSYİH’si 2019’da 356 milyar Euro olan İrlanda’da bu miktar 2020’de yüzde 5,9 artarak 372 milyar Euro’ya ulaştı.

İspanya 2019 yılında 1 trilyon 244 milyar Euro GSYİH kaydetmiş olsa da, bu miktar 2020 de yüzde 10.8 azaldı. Böylece İspanya, 2020’de GSYİH’si en çok azalan ülke oldu.

Yunanistan’ın GSYİH’sı 2020’de yüzde 9, İtalya’nın GSYİH’si yüzde 8, Portekiz’in GSYİH’si ise yüzde 8,4 oranında azaldı.
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