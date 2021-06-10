Samanyolu Haber /Dünya / AB eleştiriyor: Yunanistan'ın ses topu önlemi tuhaf /10 Haziran 2021 09:31

AB eleştiriyor: Yunanistan'ın ses topu önlemi tuhaf

Avrupa Birliği (AB), Yunanistan'ın göçmenleri engellemek için Türkiye sınırına yerleştirdiği sağır edici seviyede ses çıkaran ses topunu "tuhaf bir yöntem" değerlendirmesiyle eleştirdi, Yunanistan ise uygulamayı savundu.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun iç işlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson ile Yunanistan'ın Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in Brüksel'deki görüşmesinden sonra düzenlenen basın toplantısında, konuyla ilgili soru üzerine, ikili arasında Yunanistan sınır güvenlik birimlerinin Türkiye sınırına konuşlandırdığı ve geçen haftalarda testleri yapılan "ses topu" hakkındaki anlaşmazlık gündeme geldi.

Johansson, ses topunun bugünkü görüşmede ele alınıp alınmadığının sorulması üzerine, "Bugün bunu konuşmadık. Benim görüşüme göre bu, sınırlarınızı korumak için garip bir yöntem." dedi.

Mitarakis, "ses topunu" savundu

Görev alanında AB sınırlarının korunması da bulunan Johansson'a karşılık veren Yunan bakan ise ses topunu savundu.

Mitarakis, uluslararası hukuku ihlal etmeyen teknolojileri kullanabileceklerini belirterek "Bu, kimseyi tehlike altına sokmadan AB sınırlarını koruyabilir." diye konuştu. Mitarakis, "Yunan polisi ve sahil güvenliğinin sınırlarda ve Ege'de özellikle son iki yılda insan hayatının korunmasında mükemmel bir geçmişi" bulunduğunu savundu.

Yunan bakan, Yunanistan'ın ses topu kullanarak AB hukukunu ihlal edip etmediği sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Yunan polisini etkileyecek operasyonel konular hakkında konuşmayacağım. Bu operasyonel konuları insan kaçakçılarının eline geçecek bilgilerin dışında tutmak önem taşıyor. Polis, ne yapıyorsa kendi yöntemlerini kullanarak yapmalıdır. Önemli olan şu. Bu tuhaf değil. Asıl mesele şu. Her şey etkili şekilde ve AB mevzuatı dahilinde olmak zorunda. Bazı şeylerin AB mevzuatına uygun olmadığı görüşü varsa bunu tartışmak için gerekli forumlar bulunmaktadır. Eğer istenirse biz de bunun teknik tarafıyla ilgili bilgi sağlayabiliriz. Bu yüzden bugün siyasi seviyede bu konuyu görüşmedik."

Johansson da Yunan bakanın konuşmasının ardından tekrar söz alarak, "Bence bu sınırlarınızı korumak için tuhaf bir yol. Bu, AB Komisyonu tarafından kurulmuş bir şey değil. Bunun temel haklara uygun olduğunu ümit ediyorum. Bu güç, netleştirilmeli. Bir ihlal sürecinde değiliz." karşılığını verdi.

Yunanistan'ın "ses topu"

Atina yönetimi, bir süre önce Meriç sınır bölgesine, muhtemel toplu göçmen akınlarına karşı kullanmak üzere, taşınabilir, güçlü ses dalgaları yayabilen 2 adet Uzun Menzilli Aktif Akustik Uyarıcı (LRAD) sistemi yerleştirdi.

Sivil ve askeri alanlarda kullanılan LRAD sistemleri, insanlar üzerinde kullanıldığında yön şaşırtıyor, sağır edebiliyor, dayanılmaz acılara neden oluyor ve sonucu belirsiz sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Yunan polisine ait zırhlı aracın üzerine kurulan ve "ses topu" olarak adlandırılan uzun menzilli akustik cihazdan Türkiye sınırına doğru sağır edici sesler gönderilebilecek sistem, bazı AB ülkeleriyle insan hakları savunucularının da tepkisini çekiyor. Ses topunun bir savaş uçağının gürültüsüne eş değerde ses çıkarabildiği belirtiliyor.
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