AB Elon Musk'ın X platformuna 120 milyon euro ceza kesti

Avrupa Birliği'nin teknolojinin düzenlenmesinden sorumlu kurumu, milyarder girişimci Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'te 140 milyon dolar para cezası kesti.

Avrupa Birliği (AB), Elon Musk’ın sosyal medya platformu X’e Dijital Hizmetler Yasası’nı (DSA) ihlal ettiği gerekçesiyle 140 milyon dolar (5.9 milyar TL) ceza verdi.

Bu ceza, AB’nin çevrimiçi içerik kuralları için çıkarılan yasa kapsamında uygulanan ilk yaptırım oldu.

TikTok ise reklam kütüphanesini daha şeffaf hâle getirme sözüyle ceza almaktan kurtuldu.

‘KURALLARA UYARSANIZ CEZA ALMAZSINIZ’

Avrupa Komisyonu’nun teknolojiden sorumlu üyesi Henna Virkkunen, cezanın ihlallerin niteliği, AB kullanıcılarına etkisi ve süresi dikkate alınarak belirlendiğini vurguladı ve “DSA’nın sansürle ilgisi yok, kurallara uyarsanız ceza almazsınız” dedi.

X’in ihlal ettiği kurallar arasında mavi tik tasarımındaki yanıltıcı uygulamalar, reklamlardaki şeffaflık eksikliği ve araştırmacılara veri erişimi sağlamama yer aldı. Yasa dışı içerik ve bilgi manipülasyonu konularındaki soruşturmalar ise sürüyor.

Karar öncesinde ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, AB’yi Amerikan şirketlerini hedef almakla suçlayarak, “AB Komisyonu’nun sansüre yanaşmadığı için X’e yüz milyonlarca dolar ceza keseceği yönünde söylentiler dolaşıyor. AB, ifade özgürlüğünü desteklemeli, saçma gerekçelerle Amerikan şirketlerine saldırmamalı” demişti.
