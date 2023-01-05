AB enflasyonundan sürpriz düşüşler ardı ardına geliyor

Tüketici güven endeksi düşüşte

INSEE çarşamba günü enflasyonun aralık ayında yüzde 6,7’ye indiğini açıkladı. Kasım ayında enflasyon oranı yüzde 7,1 olarak kayıtlara geçmişti.Son olarak AB’nin en güçlü ekonomisi Almanya’da Kasım 2022’de yüzde 10 olan yıllık enflasyon, aralıkta piyasa beklentilerinin altında gerçekleşerek yüzde 8,6 olarakİspanya'da ise aralık ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda gerilemeye devam ederek yüzde 5,8 seviyesine düştü. Kasım ayı tüketici enflasyonunun yüzde 6,8 olduğu İspanya’da enflasyonun yüzde 6,1 seviyesine gerilemesi bekleniyordu.Avrupa’da doğal gaz fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana en düşük seviyeyi gördüAB’de son enflasyon rakamlarının düşüşünde, mevsim normallerinin üzerinde sıcak seyreden hava koşulları yüzünden enerji fiyatlarındaki gerilemenin de etkili olduğu tahmin ediliyor.Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, France Inter radyo kanalına yaptığı açıklamada enflasyonun 2023 boyunca düşüş eğilimine gireceğini söyledi.Fransız bakan, önceki açıklamasında daha karamsar bir tablo çizerken, enflasyonun düşmeden önce bu yıl ortasına kadar yüksek kalacağı tahmininde bulunmuştu.Reuters’e konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Asteres danışmanlık şirketi temsilcisi Sylvain Bersinger, “enerji fiyatlarındaki olumlu hareketler, tünelin sonunda ışığın görünebileceğine işaret ediyor.” diyerek olumlu bir tablo çizdi.Nükleer enerji zengini Fransa’nın diğer AB ülkelerine oranla enerji fiyatlarını fazla artırmaması, bu ülkedeki enflasyonu oranının da geçen yıl içinde diğer AB ülkelerine oranla daha az artmasına yol açtı.Bu arada INSEE ayrı bir raporda, Fransa’da tüketici güven endeksinin geçen ay kasım ayına oranla 83’ten 82’ye indiğini açıkladı.INSEE'nin aylık araştırması, hane halkının işsizlik, mali sorunlar ve enflasyonla ilgili endişelerinin arttığını, azalan satın alma gücünün de sosyal gerilimleri tetiklediğini ortaya koydu.Fransa’da iktidarın ısrarla getirmek istediği ve önümüzdeki günlerde son halini açıklayacağı emeklilik reform paketinin, özellikle sendikaların sert tepkisine yol açması ve ülkede yeni grevler dalgasını tetiklemesi bekleniyor.