Samanyolu Haber /Dünya / AB, Erdoğan'ın "Ansızın gelebiliriz" sözlerine tepkili /05 Eylül 2022 18:01

AB, Erdoğan'ın "Ansızın gelebiliriz" sözlerine tepkili

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’a hitaben sarf ettiği "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine Avrupa Birliği Komisyonu’ndan tepki geldi.

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Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan’a yönelik hafta sonunda yaptığı açıklamalar, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun günlük basın toplantısında gündeme geldi. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, bir gazetecinin konuyla ilgili sorusuna verdiği yanıtta "Türkiye'nin siyasi liderliğinin Yunanistan'a ve Yunan halkına karşı bu düşmanca açıklamalarından haberdarız. Bunlar ciddi endişe kaynağıdır" dedi.

DW Türkçe'nin haberine göre Stano "Türkiye'den gerilimi tırmandırıcı söylemlerden kaçınmasını ve iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmeye çalışmasını bekliyoruz, tersini değil" ifadelerini kullandı.

"Yunanistan ile ilişkiler söz konusu olduğunda, açıkta olan tüm konular, barışçıl bir tarzda, diyalog yoluyla, iyi niyetle, uluslararası hukuka riayet ederek ve iyi komşuluk ilişkileri prensibiyle uyumlu şekilde ele alınmalı" diyen Stano "Yunanistan, Avrupa Birliği üyesi bir ülkedir. AB üyesi devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir" şeklinde konuştu.

Erdoğan Cumartesi günü Samsun Çarşamba Havalimanı'nda TEKNOFEST 2022'nin açılışında bir konuşma yapmıştı. Yunanistan'a yüklenen Erdoğan "Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" demişti. Erdoğan "Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var: İzmir'i unutma" ifadelerini kullanmıştı.
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