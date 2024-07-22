Samanyolu Haber /Dünya / AB, Ermenistan'a vizesiz seyahati konuşuyor /22 Temmuz 2024 16:52

AB, Ermenistan'a vizesiz seyahati konuşuyor

Ermenistan ve Avrupa Birliği arasındaki yakınlaşma devam ediyor. AB, Ermenistan ile vizesiz seyahat görüşmelerine başladı.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB), Ermenistan’la vizesiz seyahat görüşmelerini başlatırken, Ermenistan ordusuna 10 milyon euroluk yardım teklifinde bulundu.

AB Konseyi, 22 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, Ermenistan ile vizesiz seyahat müzakerelerinin başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Bu kapsamda, Ermenistan vatandaşlarının Schengen Bölgesi’ndeki AB ülkelerine vizesiz kısa süreli seyahat gerçekleştirmeleri mümkün hale gelecek. AB, Moldova, Ukrayna ve Gürcistan gibi ülkelerle daha önce benzer anlaşmalar imzalamıştı.

10 MİLYON EURO’LUK ASKERİ YARDIM

AB Konseyi, vize serbestisi görüşmelerinin yanı sıra Ermenistan ordusuna 10 milyon Euro yardım teklifinde bulundu.

Bu yardım, Ermenistan’ın güvenlik ve savunma kapasitesini artırmayı hedefliyor. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, AB’nin bu adımını bir "dönüm noktası" olarak nitelendirerek, "Bu, Ermenistan ile AB arasında ortak değerler ve ilkeler temelinde derinleşen bir ortaklığın göstergesidir" şeklinde konuştu.

SEYAHAT İÇİN KRİTERLER

AB, vizesiz seyahat rejiminin hayata geçirilmesi için Ermenistan’ın belirli kriterleri yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Ermenistan basını, sürecin birkaç yıl sürebileceğini aktardı. Vize serbestisi sağlandığında, Ermenistan vatandaşları Schengen Bölgesi ülkelerine vizesiz giriş yapabilecekler.
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