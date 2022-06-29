AB fosil yakıtlı araçların fişini çekme kararı aldı: Satışlar ne zaman bitiyor?

Dünya genelinde küresel ısınmaya neden olan sera gazlarına karşı AB'nin 27 ülkesinin çevre bakanları, iklim hedefleri doğrultusunda beş kanun üzerinde uzlaşı sağladı.







Avrupa Komisyonu tarafından geçen yıl yaz aylarında sunulan kanun tasarısı, AB'nin sera gazı salımını 2030 yılına kadar 1990'daki seviyelerin, yüzde 55'in altına düşürülmesini sağlamak için hazırlandı.





Bugün sağlanan anlaşmanın ardından bakanlar ile Avrupa Parlamentosu'nun kanun üzerinde uzlaşması gerekecek. Uzlaşının ardından tasarı yasalaşabilecek.





"FOSİL AKARYAKITLARA EK MALİYETLER BİNMESİNİ SAĞLAYACAK..."

Avrupa Komisyonu iklim politikalarından sorumlu üyesi Frans Timmermans, "İklim krizi ve yarattığı etkiler son derece net. (Yeni) politikalar üretilmesi kaçınılmaz" dedi.





Timmermans, AB'nin en büyük doğalgaz tedarikçisi Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ülkelerin fosil yakıt tüketimini durdurma çabalarının hızlandığına da dikkat çekti.





Uzlaşılan konular arasında ısıtma ve ulaşımda kullanılan fosil yakıtlara ek maliyetler binmesini sağlayacak yeni bir AB karbon piyasası kurulması bulunuyor. Bu düzenleme 2027'de, yani ilk tasarıda yer alan halinden bir yıl daha geç yürürlüğe girecek.





TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ DE KAPSAMDA

Bakanlar ayrıca uzun müzakerelerin ardından yoksul hanelerin temiz enerjiye geçiş maliyetlerini 2027-2032 döneminde azaltacak 59 milyar Euro tutarında yeni bir AB fonu oluşturulmasında anlaştı.





Avrupa Komisyonu'nun tasarısına göre bu fon, yeni karbon piyasasında ihraç edilecek sertifikalardan sağlanacak kaynaklar ile oluşturulacak.





Sanayi ve enerji santrallerinin maliyetlerini, yarattıkları karbon emisyonu çerçevesinde artıran mevcut AB karbon piyasası da reforma tabi tutulacak.





Bakanlar karbon piyasası reformunun temel unsurlarını kabul ettiler. Buna göre taşımacılık sektörü de piyasanın kapsamına alınacak.





Kanunların hedefleri arasında, 2035 yılına kadar fosil yakıtlı arabaların satışının durdurulması da yer alıyor.