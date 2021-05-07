AB gaza bastı: ABD'yi aşılamada Temmuz'da yakalayacak

The Washington Post'ta yer alan habere göre, Koronavirüs aşılarını ilk aylarda yeterli hızda uygulamayan AB ülkeleri, programlarını hızlandırmaya başladı. Tedarik endişeleri hafiflerken AB'nin nüfus başına düşen doz sayısının ABD'yle yakın bir noktaya geldiği belirtildi. ABD'de aşı şüphelileri nedeniyle program yavaşlarken, AB'de hızlanmaya başladı.







Bazı Avrupa ülkeleri aşılamayı lojistik sorunlarını çözerek bazıları ise aile hekimleri ve eczanelerin de aşı uygulamasıyla hızlandırdı. AB'nin aşılama programındaki hızını artırmasındaki temel neden ise Pfizer-BioNTech'in üretim kapasitesini artırması oldu.





Çoğunlukla Pfizer aşısı uygulayan Fransa'da geçen ay aşılama oranı yüzde 60, İtalya'da 90, Almanya'da ise yüzde 145 oranında arttı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 4 Temmuz'a kadar nüfusun yüzde 70'ine en az bir doz aşı yapılması planını hatırlatan AB yetkilileri, yazın orasında Avrupalılar ve Amerikalıların hemen hemen aynı durumda olacağını söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "ABD'nin benzer bir hedefi var. Bu da aşı kampanyalarımızın şu an benzer ilerlediğini gösteriyor" dedi.

Avrupa Birliği toplam nüfusunun yüzde 26'sına en az bir doz aşı yapıldı. Bu oran ABD'de yüzde 45, Britanya'da 52, İsrail'de ise 60. AB şu an nüfus boyutuna göre değerlendirildiğinde ABD'nin aşı programının yaklaşık 7 hafta gerisinde.